Femke Bol leverde vrijdagmiddag een schitterende prestatie door zich opnieuw tot wereldkampioen op de 400 meter horden te kronen. Tal van Nederlandse topsporters zagen het gebeuren en overspoelden haar daarna met felicitaties

Zo was Diane van Es, die vorig jaar zilver won op de tien kilometer tijdens het EK in Rome, aanwezig op de tribune in Tokio. Na de race deelde ze op haar Instagram-story een filmpje van de kersverse wereldkampioene die met de Nederlandse vlag zwaaide, voorzien van meerdere hartjesogen-emoji’s.

i @dianevanes op Instagram.

Ook Abdi Nageeye, de Somalisch-Nederlandse langeafstandsloper die tijdens de Olympische Spelen van Tokio in 2020 zilver won op de marathon, sprak zijn waardering uit voor Bol. Onder een Instagram-post van TeamNL reageerde hij enthousiast: "Gefeliciteerd Femke, DOMINANTIE."

Naast Nageeye en Van Es sprak ook Fleur Jong, paralympisch kampioene op de 100 meter in 2024, haar waardering uit voor Bol. Trots deelde ze een afbeelding van de kersverse wereldkampioene in haar Instagram-story.

Finale

Tijdens de finale in Japan waren vrijdag alle ogen op Bol gericht. Ondanks de aanwezigheid van sterke concurrenten als Anna Cockrell (olympisch zilver) en Dalilah Muhammad (voormalig wereldrecordhoudster), bleek in Tokio dat niemand kon tippen aan de Nederlandse.

In een vlekkeloze race liet ze de concurrentie al snel achter zich en stormde ze naar prolongatie van haar wereldtitel. Haar tijd van 51,54 seconden was bovendien razendsnel – slechts een enkele keer in haar carrière liep Bol sneller. De Amerikaanse Jasmine Jones pakte het zilver, terwijl Emma Zapletalova uit Slowakije knap het brons veroverde.

Tweede plak voor Bol

Voor Bol is het al haar tweede medaille op dit WK. Eerder veroverde ze samen met Jonas Phijffers, Eugene Omalla en Lieke Klaver zilver op de 4x400 meter gemengde estafette. Voor TeamNL is het de derde medaille in totaal: Jorinde van Klinken schreef eerder geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw ooit zilver te winnen bij het discuswerpen.