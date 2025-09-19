Femke Bol is dolgelukkig dat ze haar wereldtitel op de 400 meter horden heeft kunnen prolongeren. De Nederlandse voelde dat er een immense druk op haar schouders lag, maar tijdens de race bleef ze gefocust op haar taken en liet ze zich niet klein krijgen.

"Nog niet te bevatten, zo gaaf. Het is echt iets waar ik al heel het seizoen naartoe leef", was de eerste reactie van Bol tegenover de NOS nadat ze haar titel wist te prolongeren. "Zo lang wachten en het is zo spannend. In Boedapest lukte het voor het eerst en nu wilde ik hem behouden. Je moet het maar weer doen twee jaar later. Ik ben zo trots."

Bol wilde koste wat kost haar titel van twee jaar geleden in Boedapest prolongeren en ze voelde dat de buitenwereld dit ook van haar verwachtte. "Elke medaille is altijd anders. Ik was nu voorbereid op de hoge druk. In Boedapest stond ik met heel veel zenuwen en nu met veel zelfvertrouwen. Maar om hem weer te halen, is ook zo iets bijzonders. Ik ben ook trots op mezelf dat het dan weer lukt. Dat ik daar twee jaar later weer met hetzelfde niveau sta. Een heel mooi verhaal."

Concurrentie

Voor Bol was het ook duidelijk dat ze haar beste race moest lopen, omdat de concurrentie zo maar eens kon verrassen. "Ik loop heel het seizoen al best wel alleen. Daar baal ik dan soms ook van. Dan stonden ze op de lijst en dan kwamen ze ineens niet. Ik weet dat die meiden hard kunnen lopen en hard kunnen starten. Dus ik wist dat ik niet moest stressen als ik niet voorop lag bij die laatste fase. Ik vertrouw gewoon heel erg op die laatste 100 meter, daar hebben we heel hard aan gewerkt. Dat die goed ging, ben ik heel trots op."

Olympische Spelen

Voor Bol is haar gouden medaille ook een revanche op de Olympische Spelen in Parijs. Daar zei ze dat ze haar slechtste race ooit liep en brons pakte, maar op die uitspraak komt ze terug. "Daar moet ik wel op terugkomen dat ik dat zei, dat is niet helemaal waar. Ik heb toen wel echt gedaan wat het plan was, alleen ging ik net iets te hard. Dat heb ik er wel uitgehaald dat je niet iets moet forceren en ik denk dat ik toen wel iets heb geforceerd. Toen voerde ik wel deels het plan uit zoals het moest, maar ik was net een tikkeltje te gespannen. Daar haalde ik ook wel een beetje vertrouwen uit dat ik altijd het plan uitvoer."

Sydney McLaughlin-Levrone

Ook deelt ze nog mooie felicitaties uit aan haar rivale Sydney McLaughlin-Levrone, die gisteren goud pakte op de 400 meter. "Ik ben er wel wakker voor gebleven. Die finale kan je niet missen. Het is echt ongekend wat ze doet. Zelfs dat er drie vrouwen zo dicht bij die 47 seconden in de buurt zitten en twee zelfs daaronder. Dat is echt ongekend. Ze is zo'n bijzondere atleet en dat heeft ze op de horden laten zien. Die switch naar de 400 is echt niet makkelijk. Dat ze dat dan onder druk kan is echt onvoorstelbaar."