Femke Bol is begonnen aan haar laatste wedstrijden voor het WK Atletiek in Tokio. Op Instagram heeft de atlete gedeeld welke wedstrijden voor het WK ze nog in actie zal komen. Lees hier welke data je moet noteren om de topatlete te kunnen volgen.

Tijdens het NK werd Bol nog pijn gedaan door concullege Lieke Klaver op de 200 meter tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo. Klaver versloeg de Amersfoortse met een nipte voorsprong en pakte het kampioenschap. Dat lijkt Bol inmiddels achter zich te hebben gelaten. Op Instagram laat ze weten bezig te zijn aan de laatste loodjes voor het WK, dat in september plaats zal vinden in Tokio.

'Laatste wedstrijdblok'

"Het laatste wedstrijdblok voor het WK staat voor de deur", vertelt Bol op Instagram, waarna ze laat weten welke wedstrijden ze nog in actie zal komen voordat het WK zal plaatsvinden. Er zijn nog drie data (allen in augustus) waar op we de atlete in actie kunnen zien:



1. 12/08 Gyulai István Memorial in Boedapest 400 meter horden

2. 16/08 Diamond League (Silezië) 400 meter horden

3. 28/08 Diamond League (Zürich) Finale 400 meter horden

Jaar geleden

Terwijl Bol en andere topatleten zich klaarmaken voor het WK, is het ondertussen een jaar geleden dat de Olympische Spelen plaatsvonden in Parijs. Op Instagram stonden Bol en andere atleten stil bij de Olympische medailles die zij een jaar geleden ontvingen na hun succesvolle races. Het hoogtepunt voor Bol was ongetwijfeld de 4x400 gemengde estafette, waarmee de Nederlandse atletiekploeg goud won na een fenomenale eindsprint van de Amersfoortse.

"Kan niet geloven dat dit allemaal al een jaar geleden is", schreef Bol zondag bij een foto's van alle medailles die zij tijdens de Spelen in Parijs binnensleepte, gevolgd door een icoontje met hartjes als ogen.

WK Atletiek

De wereldkampioenschappen atletiek zullen van 13 tot en met 21 september 2025 plaatsvinden in Tokio. Het is de tweede keer dat het evenement daar wordt georganiseerd, nadat het WK daar in 1991 eerder plaatsvond. De deelnemerslijst namens Nederland is op het moment van schrijven nog niet bekend.