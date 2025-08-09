Topatlete Laura de Witte (30) nam begin augustus afscheid als profsporter. Ze werd onder meer Europees kampioene op de 4x400 meter estafette bij het EK 2022. Ze legt uit wat haar deed besluiten om het atletenleven op te geven.

De atlete uit Heiloo beseft dat veel mensen zullen menen dat ze op erg jonge leeftijd er een punt achter zet (begin augustus was ze trouwens nog 29).

"Voor anderen komt het misschien een beetje vroeg, maar voor mij absoluut niet", zegt ze tegen NH Nieuws. "Ik heb er afgelopen jaar goed over nagedacht en de liefde voor de sport was er eigenlijk niet meer. Ik merkte dat de balans niet meer klopte. Ik moest echt trainen om tot een prestatie te komen. Dat is niet lekker trainen."

Klaar met de druk

Ze vertrok in 2024 drie maanden naar het buitenland om te kijken of ze kon leven zonder dagelijks aan atletiek te denken en haar oefeningen af te moeten draaien. "Toen kwam ik erachter dat ik het niet miste. Normaal was dat wel en dat was een eerste stap. Ik merkte dat ik klaar met de druk van het moeten presteren", legt ze uit.

Ook had ze het idee dat ze haar plek als vast lid van de 4x400 meter zou verliezen. "Ik voel steeds meer druk voor de estafette. Er zijn steeds meer meiden die een hoog niveau hebben. De sport is heel zwart-wit, omdat de tijden heel eerlijk zijn. Dat is ook het mooie van de sport, maar als het minder gaat, werkt het tegen je", aldus De Witte.

Afscheid

En haar afscheid bij de NK atletiek was veelzeggend: op de 200 meter kreeg ze last van haar hamstring. "Ik wilde gewoon nog één keer lopen. Door de adrenaline ging ik iets harder en dat kon mijn hamstring niet aan". Het lichaam gaf als het ware ook aan dat het wel genoeg is geweest.

Nu resten de herinneringen en ook de vriendschap met ex-collega's. "Van Femke Bol en Andrea Bouma heb ik een kaart gekregen met een mooie tekst erin. We zijn al jarenlang vriendinnen. Samen hebben we veel meegemaakt en het is mooi dat het zo is gegaan", besluit ze.