Keely Hodgkinson is één van de beste atletes op de 800 meter. Daarmee is ze dus een van de nieuwe rivales van Femke Bol, die recent de overstap maakte. De Britse komt met een opmerkelijk nieuwtje naar buiten. Een ontmoeting met Kim Kardashian zou haar veel hebben geholpen.

Eind 2025 kwam topatlete Femke Bol naar buiten met groot nieuws. Ze zou zich in 2026 volledig gaan richten op de 800 meter, twee keer zo veel als haar vertrouwde 400 meter. Ze trainde er erg hard voor, onder meer in Zuid-Afrika, en boekte bovendien meteen succes.

Debuut

Eerder dit jaar maakte Bol haar internationale debuut op de afstand die over twee rondes wordt afgewerkt. Dat leverde haar direct een nieuw nationaal record op. Met een tijd van 1.59.07 is ze nu de snelste Nederlandse vrouw ooit bij een indoorwedstrijd.

Voorlopig ligt de olympisch kampioen op de relay er uit met een blessure. Door een kwetsuur aan de pees van haar voet kan ze voorlopig niet in actie komen. Daarmee strijdt ze de komende tijd dus niet tegen Keely Hodgkinson, die geldt als de beste vrouw op de 800 meter.

Kim Kardashian

Opmerkelijk genoeg noemt Hodgkinson celebrity Kim Kardashian als één van de mensen die haar geholpen hebben tijdens trainingen. "Toen mijn coach voorstelde om Kim Kardashian in Parijs te ontmoeten, wist ik meteen dat ik het wilde doen", aldus de olympisch kampioen van 2024. "We hadden een geweldige tijd samen. Het was heel leuk."

Balans

Voor Hodgkinson is het belangrijk om een goede afweging te hebben tussen enerzijds haar sportieve ambities en anderzijds haar persoonlijke geluk. "Evenwicht en balans zijn voor mij heel belangrijk. Dat is echt mijn ding", zo licht de Britse toe. "Maar mijn innerlijke geluk gaat boven alles."

“Hoe gelukkiger ik ben buiten de baan, hoe meer energie ik meeneem naar de baan", vervolgt de atlete uit Manchester. "Ik train daardoor veel beter en daardoor race ik ook veel beter." De bijzondere ontmoeting met Kardashian heeft ervoor gezorgd dat Hodgkinson gelukkiger werd. Dat neemt ze dus weer mee naar trainingen en wedstrijden.

Wereldrecord

Hodgkinson heeft de komende maanden een duidelijk doel. Ze wil maar wat graag het wereldrecord op de 800 meter indoor veroveren. Die staat al sinds 2002 op naam van de Sloveense Jolanda Ceplak. Opmerkelijk genoeg werd die precies gelopen op de dag dat Hodgkinson geboren werd. Dat maakt het verbreken van het record voor haar 'het lot'. Daar krijgt ze donderdag in het Franse Liévin een eerste kans op.