Hij won acht keer olympisch goud, heeft nog meerdere wereldrecords op zijn naam staan en staat te boek als misschien wel beste sprinter aller tijden. Usain Bolt is inmiddels 39 jaar, maar lijkt binnenkort weer een comeback te maken. Dat gaat alleen niet op de atletiekbaan gebeuren.

Hij hint weer op een terugkeer op het voetbalveld. Nadat hij in 2017 stopte met atletiek, droomde hij van een avontuur in de voetbalwereld. Bolt kwam nog aardig ver. De Jamaicaan trainde mee met Manchester United, Borussia Dortmund, het Noorse Strömsgodset IF en het Australische Central Coast Mariners. Bij die laatstgenoemde club scoorde hij twee keer in een oefenpot en kon hij een contract krijgen, maar de financiële eisen van Bolt waren vrij hoog voor dat niveau.

Nu gaat hij naar eigen zeggen weer een comeback maken op het voetbalveld. Bolt, die in 2008, 2012 en 2016 de atletiekkoning van de Spelen werd, wil zich aansluiten bij een amateurclub. Maar dan wel eentje waar de nodige ex-topspelers uit de Premier League nu voetballen.

Usain Bolt klaar voor voetbalcomeback

Hoewel zijn profambities niet uitkwamen, lijkt Usain Bolt nu open te staan voor een plek bij Wythenshawe Vets, een club die op het veteranenniveau Cheshire Veterans Football League uitkomt. Bolt zou niet de enige grote naam zijn in de selectie, want er lopen flink wat oud-topspelers rond.

Ervaren selectie

Namen als Danny Drinkwater, Marc Albrighton, Papiss Cisse en Oumar Niasse speelden al voor het team. Ook voormalig Manchester United-aanvoerder Antonio Valencia, samen met Joleon Lescott, Danny Simpson en Maynor Figueroa, staan geregistreerd bij de club. Volgens de BBC staat het totaal aantal Premier League-deelnames van de selectie op 1800.

Bolt kreeg van talkSPORT de vraag of hij een avontuur bij die club zag zitten. Het antwoord laat zich raden: 'Luister, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben er klaar voor. Als ik weer in vorm geraak, dan ben ik ready."

Snelle spits

De Jamaicaan kan natuurlijk een wapen zijn als snelle counterspits en heeft wat ervaring tussen de grote namen in de voetbalwereld. Iemand met wat trainingsuren bij Manchester United (zijn droomclub) en Borussia Dortmund kan ieder amateurteam wel gebruiken.