Usain Bolt is al sinds 2009 in bezit van het wereldrecord op de 100 meter. Sindsdien was er niemand sneller dan de Jamaicaan. Daar kan nu echter verandering in komen op de eerste Enhanced Games. Daar zijn alle hulpmiddelen toegestaan.

De Amerikaanse topsprinter Fred Kerley neemt deel aan de eerste Enhanced Games, sportwedstrijden waar doping en andere hulpmiddelen zijn toegestaan. De wereldkampioen op de 100 meter van 2022 wil het wereldrecord van Usain Bolt aanvallen, liet hij weten via de organisatie van het evenement, dat voor het eerst wordt gehouden in mei 2026 in Las Vegas.

'Snelste mens ooit'

Kerley is de eerste baanatleet die zijn deelname toezegt aan de omstreden Enhanced Games. "Het wereldrecord is altijd het ultieme doel van mijn carrière geweest. Dit geeft me nu de kans om al mijn energie te steken in het verleggen van mijn grenzen en de snelste mens ooit te worden", zei de Amerikaan, die ook winnaar is van zilver en brons op de olympische 100 meter. De Amerikaan is momenteel geschorst omdat hij dopingregels heeft overtreden.

Het wereldrecord op de 100 meter is sinds 2009 in het bezit van Bolt en staat op 9,58. Kerley heeft een persoonlijk record van 9,76. De 39-jarige Jamaicaan verwacht niet dat zijn record snel gebroken zal worden zonder doping.

WK atletiek

Op de WK atletiek lukten de medaillewinnaars dat ook niet. Oblique Seville sprintte zondag op de 100 meter naar naar de wereldtitel in 9,77 seconden. Hij kwam net iets eerder over de streep dan zijn landgenoot Kishane Thompson (9,82). Noah Lyles pakt het brons in 9,89 seconden.

De voorspelling van Bolt kwam dus uit: "Ik denk dat het talent er is en dat de opkomende atleten succesvol zullen zijn, maar op dit moment denk ik niet dat ze het wereldrecord kunnen verbreken", zei hij eerder. Toch gelooft Bolt dat zijn records op een dag gebroken zullen worden: "Alles evolueert in het leven, mensen proberen beter te worden, proberen sneller te zijn. Het zal geen verrassing zijn als dat echt gebeurt."