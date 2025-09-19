Usain Bolt blijft een olympische legende, maar sinds zijn pensioen is zijn fitheid achteruitgegaan. Dat gaf de Jamaicaan zelf toe in een schokkende onthulling.

Bolt geeft toe dat hij nu al buiten adem raakt als hij een trap oploopt. De oud-atleet moet wennen aan het leven na zijn carrière, maar desondanks blijft hij de snelste man ooit met een indrukwekkende olympische erfenis.

Doorbraak en successen

Bolt brak in 2008 door op de Spelen in Peking en heerste daarna jaren op de atletiekbaan. Hij won in totaal acht olympische gouden medailles en elf wereldtitels. Op zijn 39e is hij nog steeds wereldrecordhouder op de 100 meter met zijn legendarische 9,58 seconden.

Tegenwoordig gaat het de Jamaicaan een stuk minder voor de wind. Sinds zijn afscheid in 2017 kampt Bolt met een gescheurde achillespees, een blessure die zijn dagelijks leven flink beïnvloedt. Als sprinter stond hij nooit bekend om zijn uithoudingsvermogen, maar de beperkingen die hij nu ervaart, zijn extra pijnlijk.

Buiten adem

Hij vertelde hier openhartig over in gesprek met The Guardian. "Ik doe nu vooral workouts in de sportschool. Ik ben er geen fan van, maar nu ik er al een tijd uit ben, denk ik dat ik echt weer moet gaan hardlopen. Want als ik de trap op loop, raak ik buiten adem. Ik denk dat ik, zodra ik er weer serieus mee aan de slag ga, een paar rondjes moet doen om mijn ademhaling op orde te krijgen."

Bolt heeft naast zijn wereldrecord op de 100 meter nog twee andere records op zijn naam staan. Hij liep de 200 meter ooit in 19,19 seconden en maakte deel uit van het Jamaicaanse team dat het wereldrecord op de 4x100 meter neerzette in 36,84 seconden.