Sydney McLaughlin-Levrone is veel meer dan alleen een topatlete. De Amerikaanse heeft 1,5 miljoen volgers op Instagram en wil een inspiratiebron zijn voor anderen. Onlangs schitterde de rivale van de Nederlandse Femke Bol op de rode loper, met dank aan Victoria Beckham (de vrouw van ex-topvoetballer David).

McLaughlin-Levrone was net als veel andere Amerikaanse topsporters aanwezig bij de ESPY Awards in het Dolby Theatre in Los Angeles. Het was een evenement voor Amerikaanse sporters die iets uitzonderlijks hebben gepresteerd. Dat deed McLaughlin-Levrone natuurlijk, door op de Olympische Spelen in 2024 een wereldrecord te lopen op haar 400 meter horden.

Schitterende galajurk dankzij Victoria Beckham

McLaughlin-Levrone was aan de zijde van haar man bij de ESPY Awards. Andre Levrone, die zelf ooit American football speelde in de NFL, moest toezien hoe zijn vrouw alle aandacht op zich vestigde. Ze droeg een witte galajurk ter waarde van 3272 dollar van het merk van Victoria Beckham. De voormalig Spice Girl deelde dan ook een foto van McLaughlin-Levrone in haar kledij.

Het uiterlijk van de Amerikaanse viel in de smaak bij haar fans en collega's. De post werd tienduizenden keren geliked, onder anderen door de Nederlandse atleten Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Ramsey Angela.

Ongelukje Lindsay Vonn

Niet alleen McLaughlin-Levrone was dus bij de ESPY Awards. Dat gold ook voor turnster Simone Biles, die er vandoor ging met de belangrijkste prijs, en skilegende Lindsay Vonn. Laatstgenoemde beleefde een pijnlijk moment op de rode loper. De veertigjarige had last van opspelende wind, waardoor de kleur van haar ondergoed zichtbaar was:

WK atletiek

Sydney McLaughlin-Levrone is in 2025 bezig met een andere voorbereiding op de WK atletiek dan haar evenknie Femke Bol. De Nederlandse loopt standaard de Diamond League, waar haar Amerikaanse rivale voor een andere route naar Japan kiest. Ze loopt de veel lucratievere Grand Slam Track, waar tot 100.000 dollar aan prijzengeld te verdienen valt.

Daar loopt ze overigens niet alleen de 400 meter horden. Zo deed ze al eens mee aan de vlakke 100 en 200 meter.