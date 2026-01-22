Sydney McLaughlin-Levrone zullen we komend jaar waarschijnlijk niet vaak terug gaan zien op de atletiekbaan. De voormalig rivale van Femke Bol is namelijk in verwachting van haar eerste kindje.

De Amerikaanse deelt het nieuws in een bericht op Instagram. "Ik heb een mens gemaakt met mijn favoriete mens", schrijft McLaughlin-Levrone in het bericht bij foto's van haar en haar man Andre Levrone. Levrone is een voormalig American Football-speler.

"Oh, wat hebben we voor jou gebeden... en de Heer heeft geantwoord! Je bent onze grootste zegen en je bent nu al zo geliefd. We wachten met smart om je te ontmoeten", schrijft het koppel bij de foto. De twee beloven ook alvast dat ze 'cool parents' zullen zijn.

Oud-rivale van Bol

McLaughlin-Levrone was jarenlang de grote plaaggeest van Bol. Ze versloeg de Nederlandse in de olympische finales op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen van Tokio (2020) en Parijs (2024). Bol pakte twee keer brons in die finales. Ook met de Amerikaanse estafetteploeg op de 4x400 meter won de Amerikaanse twee keer goud.

Bol besloot na de WK atletiek in Tokio van 2025, waar ze voor de tweede keer wereldkampioen op de 400 meter horden werd bij afwezigheid van de Amerikaanse, om zich te gaan richten op de 800 meter. De twee zouden elkaar dus sowieso al niet meer tegen gaan komen op de atletiekbaan, maar met het heugelijke nieuws van McLaughlin-Levrone is het de vraag of de topatlete überhaupt wedstrijden gaat rennen.

McLaughlin-Levrone switchte ook

Overigens was de Amerikaanse net als Bol de afgelopen tijd bezig met een switch. Ze liep op de WK atletiek namelijk de 'vlakke' 400 meter. Ook zonder horden bleek McLaughlin-Levrone razendsnel, want ze werd in Tokio wereldkampioene en liep de op één na snelste tijd ooit. Ze kon net niet het wereldrecord uit 1985 verbeteren, maar die toptijd is omstreden vanwege vermeend dopinggebruik.

McLaughlin-Levrone had in tegenstelling tot Bol nog niet definitef afscheid genomen van de horden, want na het WK kondigde ze aan op de Spelen van 2028 in Los Angeles mogelijk beide onderdelen over 400 meter te willen combineren. Dat zal voorlopig echter even een zorg voor later zijn.