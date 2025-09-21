Sydney McLaughlin-Levrone won op de WK atletiek met overtuiging de 400 meter, een onderdeel waar zij normaal niet aan meedoet. Het was een enorme beproeving voor de concurrente van Femke Bol bij het horden, die zelfs zei dat haar geloof op de proef is gesteld.

'Dit seizoen werd mijn geloof op de proef gesteld als nooit tevoren', schrijft McLaughlin-Levrone op Instagram na het winnen van de 400 meter. Normaliter rent de Amerikaanse de 400 meter horden, waar zij de grote concurrent van Bol is. Op de afgelopen twee Olympische Spelen won McLaughlin-Levrone daar goud, terwijl de Nederlandse tweemaal derde werd.

'Om de sprong vanuit comfort in het diepe te wagen kostte zoveel momenten van bidden. De overstap van 400 horden meter naar plat was echt een beslissing van God. Ik geloof echt dat God mij terug heeft geroepen om deze uitdaging aan te gaan, na mijn blessure in het 2023-seizoen. Niet alleen om historie te schrijven, maar ook om mijn personaliteit te ontwikkelen.'

Speciale dank aan kerkcommunity

'Dit jaar ben ik meer geduldig, gefocust en zelfgedisciplineerder geworden en ik ben zo ontzettend dankbaar om te zien waar dat toe heeft geleid.' Vervolgens bedankt McLaughlin-Levrone de nodige mensen die haar avontuur steunden. Niet alleen haar vrienden en familie, maar ook de kerkcommunity krijgt een moment van aandacht. 'Bedankt Jezus, God zegene jullie', sluit ze haar bericht af.

McLaughlin-Levrone begon haar verhaal met een zin uit de bijbel, namelijk Spreuken 21:31: 'Het paard wordt bereid tegen de dag van de strijd, maar de overwinning is van de Heer.' Die quote droeg zij ook mee op haar laptop tijdens de WK atletiek in Tokio.

Uitzonderlijke prestatie

McLaughlin-Levrone zette een uitzonderlijke prestatie neer op de WK. Zij rende op de 400 meter onder de 48 seconden, wat pas twee vrouwelijke atleten ooit was gelukt. En dat was in de jaren '80, toen doping nog een stuk gebruikelijker was. Ze rende een tijd van 47,78 seconden, de tweede tijd ooit gelopen.