Femke Bol mag zondag nog één keer haar kunsten vertonen op de WK atletiek, maar het toernooi is natuurlijk al lang geslaagd voor het Nederlandse atletiekfenomeen na haar wereldtitel op de 400 meter horden en de zilveren plak op de gemengde estafette. Ze evenaarde tijdens dit WK ook nog eens haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone.

Bol blijkt de laatste jaren een garantie voor eremetaal op grote toernooien. Op de vorige WK pakte ze tweemaal goud, op de Olympische Spelen verzamelde ze vorig jaar alle kleuren medailles en ook in Tokio heeft ze het goud en het zilver alweer binnen. Bol eindigde met het gemengde estafetteteam als tweede op de 4x400 meter en greep op de 400 meter horden voor het tweede WK op rij de gouden medaille.

Ze presteerde daarmee iets dat zelfs haar rivale Sydney McLaughlin-Levrone nooit presteerde: Bol prolongeerde haar wereldtitel op het onderdeel. De Nederlandse werd daarmee de eerste vrouw sinds Zuzana Hejnova die erin slaagde om dat te doen. McLaughlin-Levrone is de laatste jaren de beste van allemaal op de 400 meter horden, maar werd enkel in 2022 wereldkampioene. Ze kon in 2023 haar titel niet verdedigen en besloot zich deze keer op de vlakke 400 meter te richten. Dat deed ze overigens op geweldige wijze.

Bij afwezigheid van de Amerikaanse was Bol de grote favoriete en ze maakte die status volledig waar. In de finale kwam ze na 51,54 seconden over de finish en dat was ruim voldoende voor de titel. Met haar optreden evenaarde ze ook nog eens McLaughlin-Levrone.

Bol evenaart McLaughlin-Levrone

Bol dook namelijk alweer voor de achtste keer onder de 52 seconden en dat is net zo vaak als McLaughlin-Levrone dat deed. In de atletiekgeschiedenis werd er achttien keer onder die barrière gedoken en zestien keer was het Bol of McLaughlin-Levrone die dat deed. Beiden wisten het acht keer te presteren. Alleen Dalilah Muhammad en Anna Cockrell liepen ook ooit één keertje sneller dan 52 seconden.

De Nederlandse en haar rivale zijn dusdanig dominant dat ze met z'n tweeën goed zijn voor de negen snelste tijden ooit op het onderdeel. Ze zijn zelfs de enige atletes ooit die onder de 51 seconden wisten te lopen. Het wereldrecord van McLaughlin-Levrone (50,37) is wel een stukje sneller dan het persoonlijk record van Bol (50,95).

Estafettefinale op WK

Waar Bol en McLaughlin-Levrone elkaar vooralnog ontliepen op de WK zal het zondag waarschijnlijk toch tot een confrontatie komen. In Tokio staat de finale 4x400 meter estafette bij de vrouwen op het programma en zowel Nederland als de VS doet daarin mee. De twee topatletes liepen allebei niet mee in de series, maar zullen waarschijnlijk wel meedoen aan de finale. De VS hebben in de breedte een veel sterkere ploeg dan Nederland en lijken daardoor de favoriet voor het goud.