Zoë Sedney is ontroerd door de reacties die ze heeft gekregen na haar persoonlijke onthulling. De 23-jarige topatlete werd slachtoffer van het ongewenst filmen én verspreiden van seks. Daarna werd ze overspoeld met warme berichten.

Sedney deed haar onthulling tegenover Runner's World. De Nederlandse topatlete noemt het zelf haar "meest persoonlijke interview ooit". Op Instagram reageert ze op alle liefdevolle reacties die ze kreeg. 'Ik weet niet eens waar ik moet beginnen', schrijft ze met een emoticon met betraande ogen. 'Ik waardeer het heel erg en neem echt even de tijd om op jullie berichtjes te antwoorden', zet Sedney er nog bij met een wit hartje.

Sekstape ging rond onder trainingsgroep

In de zomer van 2023 werd Sedney zonder haar medeweten gefilmd tijdens een intiem moment met een trainingspartner. De video werd vervolgens onder teamleden verspreid. "Je bent dan zo kwetsbaar. Verschrikkelijk", sprak ze openhartig.

Sedney deed aangifte bij de politie, maar trok deze later in omdat het traject mogelijk twee jaar zou duren. De mannelijke atleet werd aanvankelijk naar huis gestuurd, maar keerde enkele maanden later terug op Papendal - zonder dat Sedney op de hoogte was gesteld. Dit leidde tot diepe frustratie bij haar. "Ik was woedend. Een gevoel van totale onmacht", vertelde ze daarover.

Geen Olympische Spelen

Sedney voelde zich niet gesteund door de Atletiekunie en besloot – mede uit onvrede over de handelwijze – het team te verlaten. Dit had zware gevolgen voor haar seizoen, waar meteen een streep ging door deelname aan de Olympische Spelen 2024. Maar ook op persoonlijk vlak kreeg ze het zwaar. Ze stopte met trainen en raakte in een depressie.

Weer op de weg terug

De 23-jarige topatlete gaf het interview om twee redenen: anderen bewust maken én verandering binnen de sport stimuleren. Ze kreeg dan ook veel steun uit de atletiekwereld, van onder anderen collega's Fleur Jong, Nadine Visser, Lisanne de Witte en haar oudere zus Zoë.