De enorme rel rond atlete Zoë Sedney en een uitgelekt filmpje houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. Zeker nu de WK atletiek in volle gang zijn. Vanuit de Nederlandse bond wordt er nog steeds gezwegen over het incident met grote gevolgen.

Dat zorgt voor veel verontwaardiging. Het Noordhollands Dagblad zet de hele zaak nog een op een rij en concludeert dat de rel in de doofpot wordt gestopt. Daardoor heerst er ook een onveilige sfeer binnen de atletiekbond.

Sedney werd tegen haar wil tijdens seks gefilmd door een mannelijke collega. Wat begon als grensoverschrijdend gedrag van één sporter is inmiddels uitgegroeid tot een affaire met gevolgen voor de hele atletiekwereld. Een NOS-journalist spreekt van een ’explosie waarvan de scherven nog altijd niet zijn opgeruimd’.

De atlete deed in 2024 al een melding, maar er kwamen nooit sancties voor degene die haar filmde. Bovendien werden de media de mond gesnoerd, zo schetst het Noordhollands Dagblad. De bond en hoofdcoach Laurent Meuwly gaan vol in de tegenaanval naar vragen over het incident. Er wordt zelfs gedreigd met juridische stappen, waarbij de bond naast de krant ook de journalist persoonlijk juridisch aansprakelijk kan stellen.

Reactie atleten

De krant in kwestie, Trouw, is vervolgens ook niet welkom op de EK atletiek in Rome. Ook tijdens de Olympische Spelen in Parijs, waaraan de filmer deelnam, werd niet over de zaak gesproken. Pas toen Sedney deze zomer zelf haar verhaal deed, kwam er reactie van de bond. Ook verschillende atleten spreken zich uit.

Bijvoorbeeld Maureen Koster. "Ik denk dat er pas echt iets kan veranderen als er andere mensen aan het roer komen. Een nieuwe frisse wind", stelt ze. "Ik zou wel twee keer nadenken voordat ik mijn kind naar Papendal stuur. Ik adviseer ouders zich vooraf goed te oriënteren."

Maar er leeft ook angst in de Nederlandse atletiekploeg. Een WK-ganger die anoniem wil blijven zei bijvoorbeeld: "Als ik nu wat zeg over Laurent Meuwly (hoofdcoach, red.), weet ik zeker dat ik niet naar de WK mag."

Doofpot

Door de bond wordt vlak voor de WK nog steeds gezwegen, zo wordt omschreven in het Noordhollands Dagblad. Op een persconferentie vermijdt algemeen directeur Pieke de Zwart het onderwerp. Sportfilosoof Sandra Meeuwsen is niet verbaasd. Een jaar eerder, in september 2024, zag ze de directeur in Parijs. Zij spreekt hem aan over de affaire. Meeuwsen: ,,Zijn reactie: welke kwestie? Hij dronk zijn glas leeg en ons gesprek was ten einde.”