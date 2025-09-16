Aan de zijde van Armand Duplantis straalt ook Desiré Inglander. De Zweedse schone is de verloofde van het polsstokfenomeen. Maar wat weten we eigenlijk over deze Zweedse schone?

Inglander is een 24-jarig Zweeds model, dat ook op sociale media flink aan de weg timmert. Sinds ze een relatie heeft met Duplantis, wordt het stel omschreven als het nieuwe 'powercouple' in de sportwereld. Ze groeide op in Stockholm en leerde Duplantis zo'n zes jaar geleden kennen tijdens het Zweedse midsummer, een feest ter ere van de langste dag van het jaar.

In gesprek met Vogue Scandinavia bleek dat de Duplantis de blondine wel zag zitten, maar zij in Stockholm niet bepaald oog voor hem had. "Ze wilde helemaal niets met me te maken hebben. Ze wilde gewoon dansen", weet Duplantis nog.

Dat veranderde maanden later. "Uiteindelijk stuurde ik haar een berichtje waarin ik min of meer zei: 'Ik ga over een paar weken naar de Verenigde Staten. Laat me je op date nemen.'" Daar zei Inglander ja op en zo werden de twee uiteindelijk een setje. Het model vond het enorm spannend om op date te gaan.

Date in het Engels

"Ik was 19, ik was nog nooit op een date geweest en ik kon me niets ergers voorstellen dan eten met iemand die ik niet kende", aldus Inglander. "En in het Engels." Hoewel Duplantis voor Zweden uitkomt, spreekt hij vanwege zijn Amerikaanse achtergrond slechts beperkt Zweeds.

Sinds het eerste afspraakje is het stel onafscheidelijk en tijdens de Olympische Spelen van 2024 gingen ze de wereld over. Duplantis verbrak daar voor de negende keer het wereldrecord (6,25 meter) en stormde meteen dolgelukkig en vol adrenaline naar zijn vriendin toe. De kus werd een van dé momenten van de Spelen.

Duplantis heeft het record inmiddels weer aangescherpt en ook Inglander zit niet stil. Op verschillende social media-kanalen heeft ze honderdduizenden volgers en dat levert aardig wat op. Inglander, die afwisselend woont in Zweden en de Verenigde Staten, heeft de nodige samenwerkingen met modellenbureaus en bekende merken.

Verloofd

En daarnaast is ze ook nog de ideale partner van Duplantis. "Desiré brengt me zo'n geweldige balans in het leven", vertelde hij onlangs. "Het is zo fijn om thuis te kunnen komen en te ontsnappen in een compleet andere wereld." Na de Spelen vroeg Duplantis Inglander ten huwelijk en natuurlijk zei ze 'ja'. Op 9 oktober ging hij voor haar op de knieën. "9 is altijd mijn geluksnummer geweest", reageerde Inglander dolblij op Instagram.

WK atletiek

Voor het WK atletiek in Tokio had Duplantis grote plannen. Hij wilde niet alleen wereldkampioen worden, maar ook, voor de veertiende(!) keer, een wereldrecord springen. Die opzet slaagde, want in de finale ging hij bij zijn derde poging over 6.30 meter heen. Na flinke knuffels van zijn rivalen en talloze foto's wist het fenomeen uiteindelijk zijn vriendin op de tribune te bereiken. En weer volgde een innige kus die de wereld over ging.