Atletiektalent Demi van den Wildenburg heeft een mooi resultaat geboekt op de NK atletiek. De 25-jarige atlete, die grote populariteit geniet op sociale media, snelde naar een vierde tijd in Hengelo. Daar is ze enorm blij mee.

De studente zag Minke Bisschops naar de nationale titel op de 100 meter sprint rennen. Van den Wildenburg finishte achter Bisschops, Nadine Visser en Marije van Hunenstijn, maar is toch enorm blij met het resultaat. Ze liep namelijk een tijd van 11,44 seconden.

Persoonlijk record

Dat is een persoonlijk record voor de populaire atlete. Ze snoept 12 honderdsten van een seconden af van haar vorige record. Het levert mooie plaatjes op voor op Instagram. Van den Wildenburg kan haar tijd bijna niet geloven. 'Wat het betekent voor mij om na zes (!) jaar een persoonlijk record te rennen', schrijft ze onder de post.

'11.44 en de vierde plaats op de NK. Ik kan niet blijer zijn', vervolgt de atlete. Ze ontvangt snel duizenden likes en honderden liefdevolle reacties. Ook Femke Bol, die zondag op het NK in actie komt op de 200 meter vlak, reageert met vuur-emoji's. Van den Wildenburg liep haar laatste persoonlijke record in 2019.

Populair op Instagram

Van den Wildenburg deelt haar leven als topsporter op Instagram, waar ze een behoorlijke gare aan volgers heeft verzameld. Bijna 190 duizend volgers zijn geïnteresseerd in het leven van de sporter turned influencer.

Recent liet ze zich nog uit over de lastige periode, waarin ze niet in topvorm was. "Omgaan met blessures, me moeten terugtrekken uit races en moeten jongleren met een druk schoolrooster. Gisteren kon ik eindelijk weer racen, met de gedachte 'laten we gewoon zien wat er gebeurt'."

Wereldrecord

Naast persoonlijke records werd er op de NK ook een wereldrecord gebroken. Para-atlete Fleur Jong snelde naar een tijd van 12,02 seconden op de 100 meter sprint. Ze verbetert daarmee haar eigen wereldrecord en is maar nipt langzamer dan de atleten zonder handicap.