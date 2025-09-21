De Nederlandse dames vielen niet in de prijzen tijdens de series van de 4x100 meter op de WK Atletiek in Tokio. Desondanks was het voor een van hen een zeer speciaal moment.

Op het laatste moment moest er een wissel in het team worden toegepast. Dit omdat Nadine Visser vanwege hamstringklachten niet in actie kon komen bij het onderdeel. Demi van den Wildenberg mocht voor haar invallen en kwam als slotloopster als vijfde over de streep. Dit betekende haar officiële debuut op het WK.

Je debuut mogen maken op zo’n groot podium is iets waar veel atleten alleen maar van mogen dromen. Voor Van den Wildenberg is dit dan ook een mijlpaal waar ze ontzettend trots op is.

'Achtbaan'

Vooral de manier waarop het verliep was bijzonder. Ze ging namelijk mee naar Tokio als reservelid van de 4x100 meter estafette. Door de blessure van Visser mocht ze alsnog haar opwachting maken. "Je kunt wel zeggen dat dit een achtbaan van emoties was", zo schrijft ze erover in een bericht op Instagram.

Trots

De dames haalden helaas geen goed resultaat, maar dat mocht de pret niet bederven voor de 25-jarige atlete. "Ondanks de last-minute wissels in ons team ben ik ongelooflijk trots op dit resultaat."

Influencers

Niet alleen Van den Wildenberg was trots op deze gebeurtenis. Ook haar vriend Levy Jansen, die tevens een bekende influencer is, reageerde opgetogen onder haar Instagram-bericht. "Zo trots op jou", schreef hij, vergezeld door een hartjes-emoji.

Van den Wildenberg is zelf ook populair op sociale media. Zo verzamelde ze al ruim 200.000 volgers op Instagram. Ook op TikTok hebben zat mensen haar profiel gevonden. Daar zijn ruim 80.000 mensen geïnteresseerd in haar leven.

Nu het avontuur in Tokio is afgelopen, mag de atlete weer terugkeren naar Utrecht, de stad waar ze rechten studeert.