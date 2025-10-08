Topatlete Fleur Jong zorgde afgelopen week voor een wereldprestatie op de WK para-atletiek. Ze won daar maar liefst drie gouden medailles. De 29-jarige geniet nog steeds van haar uitstekende jaar én de steun die ze krijgt van het publiek.

De atletiekkoningin scherpte dit seizoen haar beide wereldrecords aan op de 100 meter (12,02 seconden) en in het verspringen (6,86 meter). Dat laatste gebeurde in de winkelstraten van het Oostenrijkse Innsbruck.

Ze kijkt met veel plezier terug op dat moment. "Dat was écht heel leuk. Er lag daar een verhoogde aanloop die zelfs een beetje bewoog. Van één meter boven de grond en 1,20 meter breed, het voelde als een soort catwalk Maar het was wel heel smal, dus op die blades was dat best spannend", vertelt ze aan De Telegraaf.

'Enorme boost'

Er waren ook veel fans aanwezig die juichten voor de populaire Jong. "En dat het publiek zo dichtbij was, zoiets geeft echt een enorme boost. Als je daar dan een nieuw wereldrecord springt, dat was echt gaaf.”

Er kwamen in India dus ook nog drie wereldtitels bij. Hoewel de opkomst bij de WK niet heel groot was, kon Jong bij het verspringen toch op behoorlijk wat belangstelling rekenen. Ze pakte daar het goud met een sprong van 6,81 meter, kreeg verder niet veel mee van de stad New Dehli. "Onze beweegruimte was klein, dus ik heb niets van de cultuur kunnen proeven. Maar ik zag wel dat er veel mensen op straat leven.”

Stress

Ze ondervond ook dat het transport van het hotel naar het stadion lastig was. "Dat was echt een uitdaging, het verkeer is er onvoorspelbaar", zegt ze. Het zorgde voor stress op de finaledag van de 100 meter. "De vier vrouwen die voor de medailles gingen op de 100 meter, zaten allemaal in hettzelfde voertuig. Dus het ging vervolgens niet meer over de perfecte voorbereiding, maar om stressmanagement. Dat is gelukt en daar ben ik trots op.” Ze won in een tijd van 12,29.