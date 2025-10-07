De Nederlandse para-atlete Fleur Jong heeft een geweldige prestatie neergezet op het WK atletiek in India. Ze won daar maar liefst drie gouden medailles. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As haar indrukwekkende prestaties en opvallend eerlijke uitspraken.

“We gaan even naar India, want daar vindt het WK atletiek voor para-atleten plaats”, begint ex-tophockeyster Hoog. “Onze Fleur Jong heeft daar geknald! Ze heeft drie gouden medailles gewonnen!”

“Vorig jaar in Parijs won ze er twee", aldus Hoog over de prestaties van Jong op de Paralympische Spelen. "En nu goud op de 100 meter, het verspringen en de estafette. Dat is echt ongekend. Wat een fenomeen."

Ook Van As is onder de indruk: “Niet normaal! Ze pakt nu voor het derde jaar op rij goud op de 100 meter en het verspringen. Dat is echt ongelooflijk knap. Ze is zó constant, dat kunnen we wel concluderen.”

Feesten na succes

“Na de Spelen kondigde ze aan dat ze het echt even van zich af moest feesten”, vertelt Hoog. “Ze had jarenlang in een streng topsportregime geleefd en na Parijs voelde ze gewoon: ik moet even feesten.”

“Dus ze heeft lekker veel feestjes gepakt en maandenlang gedaan waar ze zin in had. Even niet de topsporter uithangen. En dat heeft haar blijkbaar goed gedaan, want daarna ging ze weer volle bak trainen en heeft ze in India fantastisch gepresteerd.”

Van As vraagt zich af: “Is dat dan meteen een tip aan alle atleten om echt te genieten van je overwinning, als het kan?” Hoog antwoordt: “Dat sowieso. Genieten van wat je hebt bereikt. De één heeft echt de behoefte om eropuit te gaan en te feesten, en de ander denkt juist: ik ga meteen door.”

Herkenbare periode

“Wij hadden dat misschien ook wel gewild”, zegt Van As lachend, samen met onder meer Hoog werd ze zowel in 2008 als 2012 olympisch kampioen. “Maar wij moesten meteen weer de competitie in. Na de Spelen waren we maar heel even vrij.”

Hoog voegt toe: “Ik heb na de Spelen wél veel feestjes gepakt! En dan ook nog met de club gehockeyd. Dat ging natuurlijk voor geen meter, na tien stappen moest ik gewisseld worden.”

De twee lachen om de herinnering. “We wilden altijd goed zijn”, zegt Van As. “We konden niet twee maanden genieten van de Spelen.” Hoog: “Nee, we moesten ook gewoon door. Maar we hebben natuurlijk wél genoten van die medailles.”

Hoog besluit: “Ik vind het mooi dat Jong dat gewoon lekker open en eerlijk toegeeft dat ze dat nodig had.” Van As beaamt: “Ja, tuurlijk! Dat moet ze ook zeker doen.”

Beluister de podcast

Elke maandag praten tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As je bij over het sportweekend. Met deze week: Femke Kok die een baanrecord rijdt op de 1500 meter in Thialf, Demi Vollering die Europees kampioen op de weg wordt, en Max Verstappen die weer iets dichter bij de McLarens kruipt. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder.