Voor Lieke Klaver waren de WK indoor in Polen vrij succesvol. Ondanks dat de Nederlandse atlete geen gouden plak wist te pakken, scoorde ze toch met twee medailles. Zelfs in de week na het mondiale eindtoernooi kan Klaver nog altijd van haar prestaties genieten.

Voor Lieke Klaver was het tweemaal raak in de Poolse stad Torun. Op de 400 meter snelde de atlete uit Velsen-Zuid knap naar een bronzen medaille. Op de aflossing bij de 4x 400 meter deed ze het nog iets beter. Op dat onderdeel pakte Klaver met Myrte van der Schoot, Nina Franke en Eveline Saalberg zelfs een zilveren plak. Alleen de razendsnelle Amerikaanse rensters moest Nederland voor zich laten.

Terugblik op succes

Voor de 27-jarige Klaver dus een toernooi met grootse successen. Ook in de week volgend op de WK indoor kan de Nederlandse toprenster daar nog altijd van genieten. Op Instagram blikt ze nog één keer terug op het mondiale eindtoernooi. Dat doet ze aan de hand van een reeks foto's van haar volle focus in aanloop naar de wedstrijden, tot het juichen met de Nederlandse vlag.

"Ik kijk nog steeds met veel plezier terug op een fantastisch WK Indoor Weekend. Drie dagen, vijf wedstrijden en 2 medailles", aldus Klaver onder de post. Vervolgens vraagt ze zich gekscherend nog iets af. "Hoe was jouw week?", zo vraagt de atlete zich af met een knipoog.

Reacties van collega's

Haar post leidt tot enkele lieve reacties van collega's én fans. Zo laat Ramsey Angela, met wie Klaver als vierde eindigde op de 4x 400 meter bij de Olympische Spelen in Tokio in 2024, weten haar nauwlettend gevolgd te hebben. "Ik was in Zuid-Afrika en heb de livestream volledig gevolgd. Geweldige prestatie Lieke. Tot gauw!", laat hij achter. Ook Isayah Boers kan, als topsprinter en teammaat in de Nederlandse ploeg, genieten van de prestaties van Klaver. Hij reageert met applaus.

Verder laten ook veel sportcollega's hun waardering blijken door het bericht een like te geven. Daaronder vallen onder meer topschaatser Kjeld Nuis, wielrenster Fem van Empel en collega Liemarvin Bonevacia.

Outdoorseizoen

De blik van Klaver is inmiddels alweer van de indoorhal naar de sintelbaan, waar het outdoorseizoen en nieuwe piekmomenten lonken. Het eerstvolgende toernooi dient zich namelijk alweer aan. Begin mei staan in Botswana de World Relay-kampioenschappen op de planning. Daar komt Klaver in actie op de 4x 400 meter. Zonder, de nog altijd geblesseerde, Femke Bol zal Klaver daar opnieuw de grande dame van de Nederlandse selectie zijn.