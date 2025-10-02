Rondom drievoudig olympisch kampioene Nafi Thiam is er al een tijdje een soap aan de gang. De Belgische zevenkampster ligt overhoop met de atetiekbond van haar land. Een nieuwe onthulling brengt de zaak weer op gang.

In het kort: de tweevoudig wereldkampioene zevenkamp weigerde in de aanloop naar de WK atletiek 2025 te Tokio een gedragscode van de bond te tekenen. Daarmee zette ze haar deelname aan het WK op het spel.

Icoon van de sport

In de gedragscode staan onder meer regels over sponsors en de logo's op kleding. Juist daar gaat het mis bij Thiam, die inmiddels een icoon van de sport is geworden en uittorent bovenuit de rest van de Belgische atleten. De Belgische superster zou eigen sponsorlogo's moeten verbergen om de sponsors van de Belgische atletiekfederatie te tonen. Dat weigerde ze.

Rutger Smith

De atletiekbond besloot Thiam ondanks het conflict toch af te vaardigen naar de WK atletiek. Ook ontkende de bond dat er was gedreigd met het annuleren van haar deelname. Maar in een mailtje van de Vlaamse topsportcoördinator Rutger Smith doemt een ander beeld op.

De Nederlandse ex-kogelstoter en discuswerper schreef dat de bond een voorbeeld moet stellen, dat zoveel impact heeft dat geen andere atleet het nog in zijn hoofd haalt om tegen te stribbelen. Letterlijk stond er, om een of andere reden in het Engels, dit: "Let’s set an example now and it will never happen again." Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws.

Politieke zaak

De onthulling leidt tot verontwaardiging in België, ook bij politici. Gwendolyn Rutten van Open Vld noemt het machtsmisbruik. Ze zegt: "De minister moet de topsportcoördinator op het matje roepen. Het wordt ook tijd dat Rutger Smith zelf verantwoording aflegt voor zijn aanpak. Dit soort uitspraken en gedrag kan niet door de beugel. Zijn taak is om topsporters te laten schitteren, niet om olympische kampioenen een lesje te leren."

Smith was eerder dit jaar ook bij een splijtende zaak in de Belgische atletiek betrokken. Zo gaven begin 2025 meerdere atleten aan angstig te zijn en zich niet gesteund te voelen. Er werd zelfs gesproken van een 'toxische sfeer' bij Atletiek Vlaanderen. Jacques Borlée, een prominent in de Belgische sportwereld, wilde zelfs dat de sportminister van het land zou ingrijpen. "Smith begrijpt niets van het hele proces, gaat alle richtingen uit en liegt voordurend."