Ditaji Kambundji (23) is wereldkampioene geworden op de 100 meter horden met een tijd van 12,24 seconden. Ze kwam daarmee angstvallig dicht bij het 27 jaar oude Europese record. De Zwitserse, afkomstig uit een atletiekfamilie, gold vooraf niet eens als topfavoriete. Een bijzonder verhaal dat eindigde in tranen van vreugde.

Vóór de finaledag was Ditaji Kambundji niet eens de bekendste atlete van haar familie, laat staan van de finale van de 100 meter horden op de WK atletiek in Tokio. Toch overtrof de 23-jarige Zwitserse sprintster allemaal sterker ingeschatte rivalen en pakte ze de gouden medaille, waarbij ze haar persoonlijke record verbrak.

Atletiekfamilie

Ditaji is de jongste van een familie die gek is op atletiek. Geboren in Bern uit een Congolese vader, Safuka, en een Zwitserse moeder, Ruth, liet ze zich inspireren door haar oudere zussen, Kaluanda, Mujinga (tweevoudig wereldkampioene indoor op de 60 meter) en Muswama. Toen het er het meest op aankwam, liep ze de race van haar leven. Ze won met een tijd van 12,24, wat net boven het 27 jaar oude Europese record van de Bulgaarse Yordanka Donkova (12,21) lag, maar ruim onder de 12,40 die Ditaji vorig jaar in Rome en dit jaar in Zürich liep.

Tranen van vreugde

Kambundji had in de finale een uitstekende start en werd op geen enkel moment bijgehaald. Na de overwinning leek ze volledig verbijsterd door het resultaat, met tranen van vreugde tot gevolg. "Het is ongelooflijk. Ik wist dat ik het kon. Je kon aan mijn gezicht zien hoe blij ik was toen ik besefte dat ik had gewonnen. Ik dacht dat ik het kon, maar ik was verrast, want ik wist dat alle concurrenten kans hadden om te winnen. Ik heb er hard voor gewerkt en het feit dat ik zo heb gelopen als ik wilde, is iets speciaals. Het is geweldig om wereldkampioene te zijn.”

Bijzondere band met baan

Op dezelfde baan in Tokio liep haar oudere zus Mujinga (33), die eind november haar eerste kind verwacht, in 2021 drie olympische finales. “We hebben zeker een goede relatie met deze baan. Ik weet zeker dat mijn zus blij voor me is. Het is emotioneel om haar steun te hebben. Ik heb de afgelopen dagen veel aan haar gedacht. De band tussen ons is echt speciaal. Ik weet dat ze blij zal zijn. Ik breng iets werkelijk ongelooflijks mee naar huis,” verzekerde Ditaji.