Lieke Klaver feliciteert atletiekcollega met 'klein wonder': 'De allermooiste reden om te stoppen'

Het seizoen zit erop voor topatlete Mujinga Kambundji. Dat heeft te maken met een bijzondere ontwikkeling in haar privéleven. Lieke Klaver reageert meteen op het mooie nieuws.

"Einde seizoen, met de allermooiste reden om te stoppen", schrijft de 32-jarige Zwitserse op Instagram. Ze is namelijk zwanger. Ze deelt een foto waarop ze beelden van de echo in haar hand houdt.

Glunderende topatlete Lieke Klaver kijkt uit naar 'interessant avontuur' Lieke Klaver heeft haar eerste Diamond League-race van het outdoorseizoen erop zitten en dat leverde haar direct een podiumplaats op. In een winderig Doha eindigde de Nederlandse als derde op de 400 meter. Veel tijd om terug te kijken is er echter niet, want Klaver richt zich alweer op haar volgende 'interessante race', zo schrijft ze op Instagram.

"Ik ben ontzettend blij om te kunnen delen dat ons kleine wonder onderweg is", vervolgt de Europees en wereldkampioene. "Ik ben zo dankbaar voor dit nieuwe avontuur en ik kijk er naar uit om weer terug te keren op de atletiekbaan in 2026."

Het is niet duidelijk wanneer de baby verwacht wordt, maar Kambundji is dus zeker van plan om na de bevalling hard te gaan trainen om haar carrière te vervolgen.

Bekende spelersvrouw laat van zich horen na 'marteling' en neemt maatregelen: 'Het was afschuwelijk' De vriendin van Arsenal-ster Declan Rice heeft van zich laten horen. Lauren Fryer werd een jaar geleden gefatshamed op sociale media. Sindsdien probeert ze uit de publiciteit te blijven. Die tijd heeft grote gevolgen voor haar gehad.

Felicitaties

Klaver feliciteert haar collega met het grote nieuws, net als veel andere atleten. Femke Bol laat ook een like achter bij het bericht.

Afgelopen indoor seizoen was Kambundji in vorm. Ze pakte op de EK in Apeldoorn het goud op de 60 meter in een Europees record: 7,67. Ze bleef daarbij de Nederlandse Nadine Visser nipt voor. Die liep een nationaal beste tijd.

Diamond League

De zwitserse pakte op de WK indoor in Nanjing opnieuw het goud op de 60 meter. Kambundji kwam onlangs ook nog in het outdoorseizoen in actie, in de Diamond League in Xiamen en Doha. In Qatar deed ook Klaver voor het eerst mee aan een internationale afstand van dit outdoorseizoen.

Topatlete Lieke Klaver kijkt vol ongeloof naar zichzelf: 'Haha, mijn gezicht' Lieke Klaver deed vrijdag voor het eerst mee aan een internationale afstand van dit outdoorseizoen. Tijdens de Diamond League in Doha werd haar 400 meter niet wat ze gehoopt had. Nu ze haar rentree op de buitenbaan heeft kunnen 'verwerken', kijkt ze ook met een beetje ongeloof naar zichzelf.

Tijdens de Diamond League in Doha werd haar 400 meter echter niet wat ze gehoopt had. De Nederlandse topatlete liep haar eerste 400 meter van het seizoen buiten in een tijd van 51,12 seconden. Aangezien de beste tijd van Klaver bijna twee seconden sneller is (49,58, gelopen in Londen in juli 2024), kon ze niet tevreden zijn met de gelopen tijd.