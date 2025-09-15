Nadine Visser had de hoop om eindelijk een medaille te pakken op de 100 meter horden op de WK atletiek. Na een goede halve finale ging het later op maandag mis in de finale. Visser werd zelfs laatste.

Visser kwam op maandagmiddag eerst in actie in de tweede halve finale. Als nummer drie van de wereld was zij 'de beste' in haar sessie, maar in werkelijkheid was dat iets anders. Visser kwam uiteindelijk als tweede over de streep met een tijd van 12,45 seconden, achter Tobi Amusan uit Nigeria. Zij is de wereldrecordhoudster (12,12 seconden). Voor Visser was de tweede plek genoeg voor de finale, later op maandag.

Met een tijd van 12,28 seconden heeft zij ook het Nederlands record in handen. Maayke Tjin-A-Lim deed aan de derde halve finale mee, maar zij kwam met een vierde tijd (12,85 seconden) te kort voor de finale.

Finale

Het lukte Visser nog nooit om een podiumplek te behalen op de WK. Het was haar derde finale, waarin het weer niet lukte. "Ik weet het niet", reageert ze op de vraag waarom het misging. "Het komt nog niet echt binnen."

"Ik snap er niks van, want gisteren was echt een laffe race en dan loop ik een prima tijd. Vandaag, bij de halve finale, merkte ik weinig spanning. Om te verbeteren moest ik in de finale echt meer spanning krijgen, dus ik moest mezelf opfokken, maar ook weer niet te veel. Dat lukte me vandaag gewoon niet, ik weet niet waarom."

Visser voelde dat ze zondag veel beter liep. "Vandaag voelde ik me zo stijf, maar dat heb ik eigenlijk al twee weken." Met rekken ging het losmaken van haar spieren prima, maar het ontbrak haar toch aan die spanning voor de finale.