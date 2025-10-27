Abdi Nageeye won vorig seizoen de marathon van New York en hoopt dat dit jaar weer te doen. Maar de Nederlandse topatleet ziet zichzelf absoluut niet als de favoriet. De 36-jarige Nageeye merkt dat zijn lichaam 'kraakt'.

"Vorig jaar stond ik er beter voor. Dat is het gevoel. De trainingen zijn best goed gegaan, maar het lichaam begint met ouder worden toch een beetje te kraken", zegt de 36-jarige atleet in aanloop naar de prestigieuze klassieker over 42,195 kilometer in de Amerikaanse metropool.

'Alle ogen zijn op mij gericht'

"New York winnen vorig jaar was prachtig en ik draag nu startnummer 1. Het betekent dat ik wat minder onbevangen aan de start kom, want alle ogen zijn op mij gericht. Ik voel al meer spanning, te meer omdat ook Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele meedoen. Dat zijn voor mij de twee greatest of all time, dus ik ga er ook zeker van genieten."

De Keniaan Kipchoge is tweevoudig olympisch kampioen op de marathon en voormalig wereldrecordhouder (2.01.09). De Ethiopiër Bekele is meervoudig olympisch en wereldkampioen op 5000 en 10.000 meter.

'Dat besef dringt wel door'

Nageeye loopt in New York zijn 25e marathon. Het wordt dus een persoonlijke jubileumeditie. "Het besef dringt wel door dat ik niet meer de jongste ben. De trainingen zijn wel steeds meer een 'struggle' aan het worden. Tegenwoordig heb ik twee massages per dag nodig en ben ik drie kwartier bezig met rekken en strekken om op te warmen."

Hij ziet bovendien de concurrentie op de marathon toenemen. "Ieder jaar staan er weer een paar Keniaanse supertalenten op die vreselijk hard lopen. Het gaat sneller en sneller. Als ik hun tijden in de trainingen zie, dan zit ik te knipperen met mijn ogen, want ik red dat echt niet. Kortom, de marathon wordt meer en meer een challenge voor mij", aldus de hardloper die in 2021 stuntte met olympisch zilver en dit voorjaar in Londen het Nederlands record aanscherpte tot 2.04.20.