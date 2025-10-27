Sifan Hassan deed vorige maand niet eens mee aan de WK atletiek, maar toch is ze genomineerd voor een bijzondere prijs. De Nederlandse is opnieuw een van de vijf genomineerden om te worden verkozen tot beste atlete van de wereld in de categorie wegatleten. Dat maakte de internationale atletiekfederatie World Athletics bekend.

Hassan won de titel vorig jaar voor het eerst en om haar titel te prolongeren moet de regerend olympisch kampioen op de klassieke afstand over 42,195 kilometer afrekenen met de Ethiopische toploopster Tigst Assefa, de huidige nummer 1 op de wereldranglijst op de marathon. Hassan pakte vorig jaar na een eindsprint met Assefa het goud op de Spelen in Parijs.

De overige genomineerden zijn de Keniaanse atletes Peres Jepchirchir (wereldkampioen op de marathon) en Agnes Ngetich, en de Spaanse María Pérez. De Spaanse snelwandelaarster was ook genomineerd om Europese atlete van het jaar te worden, maar verloor deze verkiezing van Femke Bol.

Twee weken geleden werden de genomineerden voor de titel beste atleet ter wereld in de categorie baanatleten bekendgemaakt. Daar maakt Bol kans om de prijs voor de eerste keer te winnen. De genomineerden in de categorie technische onderdelen zijn vorige week onthuld. Het publiek kan tot 2 november per categorie een winnaar kiezen. Tijdens een gala van World Athletics worden op 30 november de winnaars bekendgemaakt.

Hassan debuteert in New York

Hassan (32) kwam dit jaar voorlopig in actie bij twee marathons. Ze begon het jaar met een derde plek in Londen en schreef eind augustus de marathon van Sydney op haar naam. Ze besloot niet mee te doen aan de WK atletiek in Tokio van vorige maand.

Dat deed de olympisch kampioen om zich te richten op de marathon van New York. Daar staat Hassan zondag voor het eerst in haar carrière aan de start. Dat is de grootste marathon ter wereld. Hassan kan de eerste Nederlandse worden die de wedstrijd bij de vrouwen op haar naam schrijft. Bij de mannen was Abdi Nageeye vorig jaar de eerste Nederlandse winnaar.