Minke Bisschops heeft bij de NK atletiek in Hengelo met een geweldige tijd de 100 meter gewonnen. Ze zorgde voor de tweede beste Nederlandse tijd ooit. Bij de mannen werd het nationale record zelfs geëvenaard, maar na afloop werd er een streep door de tijd gezet.

Bisschops greep in een tijd van 11,05 de titel. Ze hield Nadine Visser (11,17) en Marije van Hunesteijn (11,33) achter zich. Bisschops zette de tweede Nederlandse tijd ooit neer op de 100 meter. Het record staat sinds 2015 op naam van Dafne Schippers (10,81).

Anouk Vetter veroverde met 55,96 meter het goud bij het speerwerpen. Eerder op de dag pakte Kellynsia Leerdam de Nederlandse titel bij het hinkstapspringen. Met een afstand van 13,51 meter evenaarde ze het Nederlands record van Brenda Baar uit 2011.

Mannen

Xavi Mo-Ajok won goud op de 100 meter met 9,91 en hield daarmee Nsikak Ekpo (9,95) achter zich. Taymir Burnet greep het brons (10,01). Mo-Ajok evenaarde het Nederlands record van Churandy Martina uit 2012, maar doordat er te veel rugwind was gaat zijn tijd de boeken niet in.

Elvis Afrifa, de kampioen van 2024, meldde zich met hamstringklachten af voor de finale op de 100 meter. Eerder op de dag had hij in de halve finale nog een tijd van 9,97 neergezet.

Xavi Mo-Ajok

Vorige maand zei Mo-Ajok nog dat de 100 meter niet eens zijn specialiteit is. "Maar de 200 meter ligt me net iets beter. Onder de 20 lopen vind ik misschien net iets specialer", zei hij tegen het AD.

"Mijn topsnelheid is goed. Als ik eenmaal bezig ben, loop ik hard. Maar in het startblok heb ik vaak moeite. Het is niet slecht, maar op de 100 meter is de start net iets belangrijker. Anders ga je toch een beetje haasten en dat gaat weer ten koste van je techniek. Op de 200 meter heb je meer geduld. Je weet: ik moet na de start nog 200 meter lopen."