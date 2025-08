Topatlete Sha'Carri Richardson (25) is onlangs gearresteerd nadat ze op een vliegveld in Seattle ruzie maakte met haar vriend Christian Coleman. Daarbij werd het fysiek en ontstond er onrust bij omstanders. Inmiddels zijn er meer details over wat er gebeurde.

Sha'Carri Richardson is voormalig wereldkampioene op de 100 meter sprint en veroverde op die afstand zilver bij de Olympische Spelen van 2024. Partner Christian Coleman is ook een succesvolle sprinter. Hij won goud op het WK van 2019 goud op de 100 meter en werd met het Amerikaanse estafetteteam zelfs twee keer wereldkampioen.

Handboeien na incident met Sha'Carri Richardson

Al eerder werd bekend dat de twee een fikse woordenwisseling hadden. Nadat Richardson en haar geliefde Coleman het aan de stok kregen, gooide ze een koptelefoon en duwde ze hem volgens het arrestatieverslag tegen een paal. Vervolgens werd Richardson in de boeien geslagen.

MediaTakeOut.com meldt dat de ruzie ging over vermeend vreemdgaan van Coleman. "Sha'Carri ging helemaal los op het vliegveld", zo ving de site op van omstanders. "Ze schold Coleman op allerlei manieren uit en beschuldigde hem van vreemdgaan. Aanvankelijk probeerde Coleman zijn kalmte te bewaren, maar volgens ooggetuigen werd Sha'Carri alleen maar woedender. Ze ging door het lint en hij keek beschaamd om zich heen."

Topatlete Sha'Carri Richardson beschuldigd van geweld

De topatlete werd beschuldigd van 'vierdegraads geweld'. Coleman had geen zin om een formele aanklacht in te dienen. De Amerikaanse atletiekbond wilde er weinig over kwijt, behalve de mededeling dat het op de hoogte was van het incident. Uit het politierapport blijkt dat Coleman zei: "Ik weiger om een slachtoffer te zijn."

Atletiekkoppel

Eerder dit jaar maakte het stel bekend een setje te zijn. Coleman zou overigens nadat de agenten poolshoogte kwamen nemen hebben geclaimd dat het allemaal wel meeviel omdat hij zijn partner niet in de nesten wilde werken.

Richardson werd echter meegenomen en kwam afgelopen zondag weer op vrije voeten. Hoe het verder moet tussen de twee tortelduifjes is niet duidelijk. Richardson heeft alle foto's met Coleman op Instagram verwijderd en hint in een recente post van eerder deze week dat 'het tijd is voor een verandering'.