Sofie Dokter is op een geweldige manier verrast in haar geboortestad Groningen. De atlete werd na haar gouden plak op het WK atletiek verrast met een onderscheiding in de stad en vond ze erg leuk.

Dokter werd in een restaurant verrast met een hoop vrienden, familie en mensen van de Groningse gemeente. "Ik dacht dat we met de familie wat gingen eten in een restaurant, maar toen waren er ineens heel veel mensen", reageert Dokter bij de beelden die RTV Groningen maakte bij het verrassingsfeest. "Dat was een hele grote verrassing."

Gouden sportpenning

Voor het verrassingsfeest kreeg Dokter al een hoop waardering voor de gouden plak die ze op de zeskamp wist te pakken tijdens de WK indoor in Thorun. "Ze vinden het allemaal fantastisch en ongelofelijk wat ik heb gedaan. Ze zijn heel blij voor me en dat vind ik wel echt heel leuk", vertelt een stralende Dokter in het bijzijn van haar vrienden en familie.

Met de vele aanwezigen was de verrassing voor Dokter echter nog niet compleet. Ze kreeg ook de Gouden Sportpenning uit handen van Inge Jongman, wethouder van de gemeente Groningen. Deze prijs is voor sporters die op het podium hebben gestaan bij een wereldkampioenschap of Olympische Spelen. Dokter stond bovenaan het podium in Thorun en heeft de Gouden Sportpenning dan ook dubbel en dwars verdiend.

Trotse vader

Ook de vader van Dokter is nog altijd erg trots op haar dochter en haar prestatie op de WK. "We weten natuurlijk dat ze supergoed is en dat ze kansen maakt. Alleen dat dat nu al gebeurd en dat ze zo'n Anne Hall en Kate O'Conner verslaat. Dat zijn de nummers een en twee van de WK in Tokio. Die verslaat ze dan gewoon."

Dokter was tijdens de WK in Thorun met afstand de beste. Ze won het onderdeel zeskamp in een Nederlands record van 4888 punten. Ook liep ze met 8,19 seconden een persoonlijk record op de 60 meter horden tijdens het evenement.