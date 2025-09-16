Een onverwacht moment op de WK atletiek: Samuel Chapple vloog er bij de series op de 800 meter al uit. Eerder dit jaar maakte de Nederlandse topatleet indruk door de afstand te winnen bij de EK indoor.

De 26-jarige Haagse atleet liep in de tweede van zeven series naar de vierde plaats in een tijd van 1.45,45. De eerste drie gingen rechtstreeks door naar de halve finales, aangevuld met de drie tijdsnelste atleten van alle series. In de eerste serie waren de nummers vier tot en met zes echter al sneller dan de Nederlander.

De Nederlander trof in zijn serie titelverdediger Marco Arop. De Canadees finishte net voor hem als derde. Chapple deed dit voorjaar van zich spreken door in Apeldoorn de Europese indoortitel op de 800 meter te veroveren. Op de WK indoor in het Chinese Nanjing werd hij vierde.

Teleurstelling bij Chapple

"Ik liep een hele sterke race, maar ik koop er niks voor. Ik verlies een tactische strijd", zei de teleurgestelde Chapple na zijn race in de catacomben van het nationale stadion van Japan. "Het ging in de eerste ronde best wel traag en het flitste even door mijn hoofd om hard op kop te gaan lopen en zo de race te controleren, maar ik deed het niet. Toen raakte ik ingesloten."

"Met nog 50 meter te gaan werd ik afgesneden en dat kostte me zoveel snelheid dat ik mijn eindschot niet heb kunnen benutten. Ik kwam te laat tegen jongens die al in de 1.42 hebben gelopen. Jammer dat het hier ophoudt."

Ryan Clarke

Ryan Clarke wist zich evenmin te kwalificeren voor de halve finales van de 800 meter. De 27-jarige Castricummer liep de eerste ronde mee voorin, maar zakte na een lichte struikelpas na ongeveer 550 meter steeds verder naar achteren en eindigde als negende en laatste in zijn serie in 1.49,08.

Op de vraag of Clarke al een beetje uitging van uitschakeling, was hij duidelijk: "Rekening mee houden, nee. Dan sta je al 1-0 achter. Ik heb dit seizoen nog weinig wedstrijdervaring, om het zo te zeggen. Ik ben teleurgesteld, maar ook blij dat ik hier sta." Clarke nam vorig jaar deel aan de Olympische Spelen in Parijs. Daar strandde hij in de herkansingen op de 800 meter.