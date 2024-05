Sifan Hassan is gewaarschuwd: Beatrice Chebet verbreekt wereldrecord 10.000 meter en gaat naar Olympische Spelen

Beatrice Chebet (24) heeft in Eugene (VS) het wereldrecord op de 10.000 meter aangescherpt. De Keniaanse hardloper kwam tot 28.54,14. Ze is de eerste vrouw onder de 29 minuten.

Het wereldrecord stond op naam van de Ethiopische Letesenbet Gidey, die in 2021 in Hengelo 29.01,03 liep. De blik was aanvankelijk niet op Chebet gericht bij deze Diamond League-wedstrijd. Gudaf Tsegay uit Ethiopië had namelijk aangekondigd dat ze een aanval zou plaatsen op het wereldrecord op de 10k. Halverwege de race ging ze aan kop, maar de tussentijd was langzamer dan die van het record.

Olympische Spelen

Trouwens: als Chebet wel had gezegd dat ze in Eugene het record wilde verbreken, dan zou ze worden uitgelachen. Voor de race was haar persoonlijk record 33.29. Na 22 rondjes in het spoor van Tsegay glipte Chebet langs haar, net op het moment toen ze vier achterblijvers op een rondje zetten. Met een versnelling maakte de Keniaanse zich geleidelijk los. Met haar prestatie plaatst ze zich namens team Kenia voor de Olympische Spelen in Parijs.

Sifan Hassan

En daar gaat ze vermoedelijk SIfan Hassan tegenkomen, de regerend olympisch kampioen. Haar persoonlijk record is 29.06,82, wat in juni 2021 het wereldrecord was .Hassan komt later op zaterdag in actie op de 5000 meter. De tweevoudig olympische kampioene heeft nog niet bekendgemaakt of ze op de Spelen voor de marathon gaat, voor wedstrijden op de baan of beide.

Chebet

Chebet, geboren in Londiani, Kericho County, is relatief laat begonnen met hardlopen. Tegen de krant Star zei ze: "Ik begon in december 2015, toen ik zestien was." Net als Hassan houdt ze ook van veldlopen. In februari 2023 werd ze in Australië de wereldkampioene 10 kilometer veldlopen. In mei 2023 zei ze tegen de krant: "In Australië heb ik motivatie opgedaan, en vertrouwen in mijn vermogens om goud te winnen. Nu kan ik alles doen, zelfs een wereldrecord verbreken."