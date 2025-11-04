De rivaliteit tussen Femke Bol en Sydney McLaughlin-Levrone krijgt nog één hoofdstuk. De Nederlandse topatlete neemt het opnieuw op tegen haar Amerikaanse tegenpool, dit keer in de strijd om een prestigieuze erkenning binnen de atletiekwereld. Extra bijzonder: het lijkt de laatste keer dat de twee grootheden elkaars pad kruisen.

Bol en McLaughlin-Levrone bepaalden de afgelopen jaren het gezicht van de 400 meter (horden). De Amerikaanse stapte dit seizoen over naar de vlakke 400 meter en werd daar direct wereldkampioene. Bol verlengde met overtuiging haar wereldtitel op de 400 meter horden. Volgend jaar wacht voor de Nederlandse een nieuwe uitdaging: de overstap naar de 800 meter. Daardoor is de kans klein dat de twee nog eens in hetzelfde startveld staan.

Eretitel voor atlete van het jaar

De internationale atletiekbond maakte dinsdag bekend welke atleten zijn doorgedrongen tot de laatste stemronde van het seizoen. In elke categorie bleven er twee kandidaten over die kans maken op de titel Atleet van het Jaar. In de categorie baan (track) gaat het bij de vrouwen dus opnieuw om Bol en McLaughlin-Levrone, twee atletes die de afgelopen jaren op het hoogste niveau alles uit elkaar hebben gehaald. Van 4 tot en met 9 november kunnen fans wereldwijd hun stem uitbrengen.

De officiële prijsuitreiking vindt plaats op 30 november in Monaco, tijdens de World Athletics Awards 2025. Het evenement geldt als een van de meest prestigieuze momenten in de sportkalender. Voor Bol en McLaughlin-Levrone voelt de nominatie als een symbolisch slotstuk van hun rivaliteit, een periode waarin ze elkaar tot ongekende hoogten dreven.

Female Track Athlete of the Year finalists 🙌



Sydney McLaughlin-Levrone 🇺🇸

Femke Bol 🇳🇱



Winner will be announced on 30 November.#AthleticsAwards pic.twitter.com/A4Aa3nJsGI — World Athletics (@WorldAthletics) November 4, 2025

Kroon op het werk van Bol

Voor Bol is de nominatie een bekroning op een indrukwekkend seizoen. De 25-jarige Amersfoortse won goud op de 400 meter horden tijdens het WK atletiek in Tokio, zilver met de gemengde 4x400 meter estafette en brons met de vrouwenploeg. Daarmee verstevigde ze haar status als boegbeeld van de Nederlandse atletiek én een van de beste atletes ter wereld.

Bol openhartig over haar grootste droom

Ook buiten de baan was 2025 een bijzonder jaar voor Bol. De topatlete verscheen zelden in talkshows, maar maakte maandag een uitzondering door aan te schuiven bij Eva Jinek. Daar sprak ze niet alleen over haar sportieve successen, maar ook over haar aanstaande huwelijk met de Belgische polsstokhoogspringer Ben Broeders. Bol vertelde dat trouwen voor haar zelfs een grotere droom is dan olympisch goud. "Alles wat ik nu behaal is heel mooi, maar de liefde van je leven vinden is het mooiste wat je kan meemaken", zei ze openhartig.

Een dag later werd Bol samen met drie andere Nederlandse sporters ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens de jaarlijkse 'uitblinkerslunch' op Paleis Noordeinde. Het koningspaar wilde met het etentje zijn waardering uitspreken voor uitzonderlijke prestaties in sport, wetenschap en cultuur. Voor Bol, die dit jaar drie WK-medailles won, was het opnieuw een bijzondere erkenning in een seizoen vol hoogtepunten.