Topatletes Femke Bol en Lieke Klaver zetten zich op een unieke manier in voor het goede doel. Samen met de andere vrouwen van de 4x400 meter estafetteploeg veilen de atleten een gesigneerd shirt voor het goede doel Spieren voor Spieren.

Op de WK atletiek in Tokio won de 4x400 meter estafetteploeg bij de vrouwen een prachtige bronzen medaille na een knappe race. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Femke Bol en Lisanne de Witte waren dolgelukkig met hun derde plaats en het was een van de grotere hoogtepunten van het wereldkampioenschap. Fans kunnen nu op een unieke manier dat moment herbeleven via de veilig van de Nederlandse atletiekploeg voor het goede doel.

Dierbaar veilingitem

Via de Instagram van TeamNL en de Atletiekunie vertelt Bol dat de ploeg het speedsuit van de 4x400 meter in Tokio beschikbaar stelt voor de veiling. En dat niet alleen, alle vier de loopsters hebben het shirt gesigneerd. De vrouwen roepen ook massaal op om te bieden op het item en daarmee geld op te halen voor het goede doel. Via Matchwornshirt kunnen mensen bieden op het speedsuit van de 4x400 meter. Met nog acht dagen te gaan tikt het item bijna de 400 euro aan.

Daarmee gaat het shirt aan kop van de beschikbare items van de atletiekunie. Verder kunnen mensen bieden op een gesigneerd shirt van wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder. Ook kunnen vier personen zich voor even meerkamper wanen, als ze de veiling voor een exclusieve training winnen.

Spieren voor Spieren

Met het geld dat opgehaald wordt door de Team NL-veiling wordt het goede doel Spieren voor Spieren gesteund. Die organisatie zet zich in voor kinderen met een spierziekte en voert met het geld onderzoeken uit om een behandeling tegen verschillende spierziekten te vinden. Spieren voor Spieren is dit jaar ook het goede doel van het bekende evenement 3FM Serious Request. Vanuit de sportwereld staan bijvoorbeeld voormalig toptrainer Louis van Gaal en topschaatsster Suzanne Schulting bekend als groot ambassadeurs van het goede doel.