Sprintlegende Usain Bolt weet het zeker: 'Deze atleet kan mijn wereldrecord verbreken'

Als je nadenkt over wie de snelste persoon ooit is, dan kom je al snel bij sprintlegende Usain Bolt uit. De Jamaicaan heeft meerdere records op zijn naam staan. Nu denkt hij eindelijk zijn opvolger te hebben gevonden.

Bolt mag dan wel zijn spikes aan de wilgen hebben gehangen, hij is nog steeds de snelste man ter wereld dankzij zijn ongelooflijke 9,58 seconden op de 100 meter tijdens de WK atletiek in Berlijn in 2009. Zelfs 16 jaar later heeft niemand die tijd weten te evenaren, net zoals zijn olympisch record (9,63) dat hij drie jaar later in Londen (2012) neerzette.

Nu denkt de Jamaicaan, die maar liefst acht olympische gouden medailles heeft gewonnen, een opvolger te hebben gevonden: de laatste geklasseerde op de 100 meter in Parijs 2024. Bolt wees de 24-jarige Jamaicaan Oblique Seville aan als de atleet met de grootste kans om zijn records te verbreken. Opvallend genoeg negeerde hij daarmee bijvoorbeeld Kishane Thompson, eveneens een landgenoot, die afgelopen zomer in de Franse hoofdstad tweede werd achter Noah Lyles in de finale van de 100 meter.

“Ik heb het gevoel dat Oblique het kan. Als hij fit blijft gedurende het seizoen en alles goed verloopt, denk ik dat hij het in zich heeft. Ik weet zeker dat hij iets speciaals heeft, het talent om het te doen”, zo vertelde de voormalige topatleet in The Fix Podcast. “Soms kan Oblique wat fragiel zijn, maar dat is een kwestie van training. Als hij goed traint, gaat het hem lukken. Het is een kwestie van tijd”, voorspelde Bolt.

Seville versloeg de huidige 100 meter-kampioen Lyles al eens tijdens de Racers Grand Prix in juni 2024. Zijn persoonlijk record op de 100 meter is 9,81 seconden. “Een tijd van 9,81 lopen, wetende dat mijn lichaam nog niet volledig ontwikkeld is, laat zien dat er nog veel ruimte voor verbetering is, zowel technisch als qua kracht”, aldus Seville, die dezelfde coach heeft als Bolt, de atleet die elf gouden WK-medailles veroverde. “Ik voel geen enkele druk. Ik ben net als iedereen, ik doe mijn best”, verzekerde Seville.