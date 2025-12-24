Topatlete Lieke Klaver (27) kan terugblikken op een boeiend seizoen. De Noord-Hollandse werd bijvoorbeeld Europees indoorkampioen op de 400 meter. Ook in het inmiddels begonnen nieuwe indoorseizoen wil ze oogsten. Maar eerst is het tijd voor Kerstmis.

Op Instagram heeft Klaver een paar foto's gezet waarmee ze haar volgers en fans fijne kerstdagen wenst. Ze toont haar nieuwe krullenkapsel, is glamoureus gekleed en heeft zelfs een glaasje bubbels in haar hand.

Gewaagde foto van topatlete Lieke Klaver

De foto's zijn in een bekende hotelketen genomen en dienen ook ter promotie daarvan. Op de tweede foto van de reeks begeeft Klaver zich niet meer in de lobby, maar in een slaapkamer van een hotel. Daar stoeit ze op het bed volop met kleurige kerstballen. Op de derde foto zit ze weer op een bankje en toont ze haar benen en hakschoenen met dierenprint.

Op de vierde en laatste foto wordt het wat intiemer en leunt Klaver tegen een muur. Maar wacht, wat is er gebeurd met haar bovenkleding? Ineens heeft ze geen zilveren glitterjurk of witte blouse meer aan. Ze draagt op de gewaagde foto slechts een donker colbert, met niets daaronder.

Kapsel

Eerder deze maand liet ze al dit nieuwe kapsel zien. Meestal draagt ze haar haren stijl en naar achteren gebonden. Nu zijn er weelderige, losse krullen te zien. "De mensen die ik zag bij de training deze ochtend zullen me zeker weten nu niet herkennen", schreef Klaver op Instagram toen ze haar nieuwe haarstijl introduceerde.

De agenda van 2026

In 2026 zijn voor Klaver de belangrijkste 400-meter­evenementen eerst het indoorseizoen in januari en februari met de World Athletics Indoor Tour-meetings in Europa en de VS.



Daarna volgt van juni tot en met augustus het outdoorseizoen met de Diamond League, waar op veel meetings de 400 meter wordt gelopen en de finale begin september plaatsvindt. Het seizoensslot is in september 2026 met de World Athletics Ultimate Championships, waar de beste 400-meterlopers en estafetteteams ter wereld samenkomen.