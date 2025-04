Anne Luijten twijfelt over toekomst als marathonloopster: 'Het blijft verschrikkelijk'

Anne Luijten was zondag wederom de snelste Nederlandse vrouw in Rotterdam. Ondanks dit succes twijfelt ze over haar toekomst op de marathon. De loopster vond haar vijfde optreden zondag in de grootste marathon van Nederland zo zwaar, dat er allerlei vervelende gedachten door haar hoofd gingen.

De 31-jarige Arnhemse deelde tijdens de persconferentie dat met name de laatste kilometers haar erg zwaar vielen. "Het blijft een verschrikkelijk roteind," deelde ze. Dat 'roteind' zorgde voor de twijfel of ze überhaupt nog wel verder wil: "wil ik wel nog een keer door die laatste kilometers?" vroeg ze zich hardop af tijdens de persconferentie na afloop.

Gezin

Bij die twijfels speelt ook haar wens voor het starten van een gezin mee, zo deelde de Arnhemse openhartig: "Tijdens zo'n wedstrijd denk je aan van alles, maar daar hebben mijn man en ik nog geen definitieve beslissing over genomen. Maar ik ga er niet mee wachten tot mijn 36e."

Eerst was de bedoeling dat Luijten in ieder geval dit najaar nog het WK in Tokio of de marathon van Amsterdam zou lopen. Dat is nu onzeker. "Daar ga ik geen beslissing over nemen in de emotie."

Zware voorbereiding

Niet alleen de marathon zelf, maar ook de voorbereiding was zwaar voor de hardloopster. Ze kampte namelijk met hamstringproblemen in aanloop naar de 44e marathon van Rotterdam. Tijdens de marathon raakte ze na 30 kilometer haar tempomaker Niels kwijt.

"Tijdens ons loopje gisteren door een zeer druk Rotterdam wilde hij een scootmobiel ontwijken en knalde vol op een paal met zijn longen. Ik had tijdens de wedstrijd niks door, maar hij had blijkbaar vanaf kilometer 15 al veel last met ademhalen. Ik denk wel dat het van invloed is geweest op mijn prestatie," deelde de hardloopster.

Luijten was op de dertiende plek de beste Nederlandse (2.31.27). Ze hoopte met een tijd onder de 2.30.00 bij de beste tien te eindigen en was dus niet tevreden. "Maar de opluchting overheerst. Ik ben nu heel blij dat ik kon lopen, ondanks dat ik het heel zwaar had en het niet was wat ik wilde."