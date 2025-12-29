Sifan Hassan zorgde in 2024 misschien wel voor hét sportmoment van het jaar door de olympische marathon te winnen, maar ook in 2025 presteerde ze weer geweldig. De topatlete won de marathon van Sydney en dat zorgt voor bewondering bij olympisch hockeykampioenen Naomi van As en Ellen Hoog.

Hassan liep dit jaar drie marathons en gooide telkens hoge ogen. De topatlete werd derde in Londen, eerste in Sydney en zesde in New York. Met haar overwinning in Australië breidde ze haar indrukwekkende erelijst nog iets verder uit: "Ongekend, ze wint de marathon van Sydney en rent daar ook een een parcoursrecord", begint Hoog in de Eindejaarsspecial van de Sportnieuws.nl-podcast. "Dit was haar vierde winst op een marathon, Londen, Chicago, Parijs en nu Sydney ook. "Waanzinnig", vult Van As aan.

Hoog is dan ook diep onder de indruk: "Zij verlegt elke keer maar weer zo haar grenzen." Hassan wint vaak, maar toch gaat het af en toe ook mis. Van As vindt het mooi hoe ze daar dan mee omgaat: "Ze is ook zo nuchter als het een keer niet gaat: ik heb het geprobeerd, maar ik had gewoon de kracht niet in m'n benen. Ze kreeg volgens mij krampen of pijn in de hamstrings bij de marathon in New York. Snap ik wel, met al die heuvels."

Nuchterheid bij Hassan

Haar kompaan waardeert dat ook: "Ze is inderdaad heel nuchter. Ze verlegt elke keer de grens en stelt eigenlijk onmogelijke doelen. En als ze ze haalt dan is ze de held en als ze ze niet haalt dan is dat inderdaad ook gewoon oké. Dan zegt ze ook: vandaag zat het er gewoon niet in, jammer, maar we gaan door." "Het lijkt me wel lekker als je dat hebt", aldus Van As.

Hassan won in Sydney, maar die overwinning zorgde er volgens Van As uiteindelijk ook voor dat ze in New York niet haar beste niveau haalde. "Ze was natuurlijk heel diep gegaan in Sydney en daar kende ze ook het parcours niet. Dus ze werd een beetje overvallen door wat ze daar tegenkwam dat ze daar echt ongelooflijk lang van moest bijkomen. Daardoor kwam die marathon van New York dus te snel."

Bewondering groeit

Hoog kan zich daar wel iets bij indenken, want zij liep zelf ook een hardloopwedstrijd dit jaar. "Ik moest ook wel echt vier weken herstellen van mijn halve marathon. Echt lang." Haar bewondering voor Hassan is dan ook nog groter geworden: "Het is sowieso heel slecht voor je lijf zo'n halve marathon, laat staan een marathon. En hoe zij dat dan doet, keer op keer, met die dunne pootjes van haar..."

Beluister de podcast

In de eindejaarsspecial van hun podcast voor Sportnieuws.nl kijken ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As terug op de mooise momenten van het afgelopen sportjaar, blikken ze vooruit op 2026 én bespreken ze hun favoriete Nederlandse topsportkoppels. Daarin is ook te horen welk stel Hoog kiest. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.