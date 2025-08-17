Topatlete Femke Bol geniet na van indrukwekkende prestatie

Femke Bol is enorm blij met de prestatie die zijn dit weekend heeft neergezet in Polen. De Nederlandse topatlete genoot op Instagram nog na van haar tijd op de 400 meter horden.

Het is namelijk de vijfde tijd ooit die zij heeft gerend. Bol won zaterdag overtuigend de 400 meter horden in Silezië met een tijd van 51,91 seconden. Dat is de snelste tijd die dit jaar is gerend door wie dan ook. Daar bovenop komt ook nog dat het haar race een meeting record opleverde: er was nog nooit iemand sneller op de Poolse atletiekbaan.

Bol keek verder dan haar eigen prestaties. Ze was namelijk net zo trots op haar collega Nadine Visser, die het Nederlands record aanscherpte op de 200 meter. Visser had het record al in handen, maar deed er nog een schepje bovenop: 12,28 seconden.

Voorbereiding op WK atletiek

Bol is bezig aan haar voorbereiding op de WK atletiek in Tokio. Eerder deze maand deelde zij al de drie belangrijke data voor haar in aanloop naar de wereldkampioenschappen. Daarvan zijn er inmiddels twee voorbij. Alleen de Diamond League-finale van de 400 meter horden op 28 augustus in het Zwitserse Zürich staat nog op het programma.

Terugblik op Olympische Spelen

Zij stond tegelijkertijd ook stil bij de Olympische Spelen, die deze maand alweer een jaar geleden waren. Het hoogtepunt voor Bol was ongetwijfeld de 4x400 gemengde estafette, waarmee de Nederlandse atletiekploeg goud won na een fenomenale eindsprint van de Amersfoortse.

"Kan niet geloven dat dit allemaal al een jaar geleden is", schreef Bol zondag bij een foto's van alle medailles die zij tijdens de Spelen in Parijs binnensleepte, gevolgd door een icoontje met hartjes als ogen.

WK atletiek

De wereldkampioenschappen atletiek zullen van 13 tot en met 21 september 2025 plaatsvinden in Tokio. Het is de tweede keer dat het evenement daar wordt georganiseerd, nadat het WK daar in 1991 eerder plaatsvond. De deelnemerslijst namens Nederland is op het moment van schrijven nog niet bekend.