Topatlete Femke Bol heeft mooie boodschap voor Nederlandse fans: 'Ik heb er heel veel zin in'

De Nederlandse atletiekfans mogen zich alvast gaan verheugen op de FBK Games. Femke Bol komt tijdens het evenement in Hengelo namelijk uit op haar favoriete discipline, de 400 meter horden. Dat heeft de organisatie van het atletiekevenement bekendgemaakt.

De FBK Games worden op 9 juni gehouden en Bol is de eerste atlete van wie de komst is bevestigd sinds de kaartverkoop is begonnen. "We zijn natuurlijk hartstikke trots dat Femke weer deelneemt in Hengelo", zegt meeting director Ellen van Langen van Global Sports Communication in een persbericht.

"Wat zij de afgelopen jaren presteert, is ongelooflijk. Hengelo is denk ik een mooi ijkpunt voor haar op weg naar het hoogtepunt van deze zomer, de WK atletiek in september in Tokio", vervolgt Van Langen.

Bol heeft er zin in

Bol besloot na een seizoen, waarin ze onder meer olympisch goud pakte op de gemengde estafette en twee wereldtitels indoor en twee Europese titels outdoor veroverde, deze winter alleen op twee estafetteonderdelen uit te komen bij de EK in Apeldoorn. Dat leverde haar twee keer goud op.

"Ook dit jaar loop ik weer in Hengelo de FBK Games, maar nu op de 400 meter horden. Ik heb heel veel zin om voor eigen publiek op mijn favoriete afstand te lopen", aldus Bol via de organisatie.

Vliegende start

Hans Kloosterman, eveneens wedstrijddirecteur in Hengelo, zag Nederlandse atleten goed presteren op de EK in Apeldoorn. "Opvallend daarbij is dat de behaalde successen enorm verspreid zijn over de verschillende disciplines. Voor de FBK Games gaan we natuurlijk proberen zoveel mogelijk van deze succesvolle atleten aan de start te krijgen. Met Femke Bol als eerste 'headliner' maken we daarbij meteen een vliegende start", aldus Kloosterman.

Gas terug

Bol nam een druk 2024 in de eerste maanden van dit jaar gas terug. De atlete deed tijdens het indoorseizoen niet mee aan individuele afstanden en deed bij de EK in Apeldoorn alleen mee aan de estafetteonderdelen. Bol was op die twee disciplines wel erg succesvol, want ze won goud op zowel de gemengde estafette als die bij de vrouwen.