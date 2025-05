Topatlete Femke Bol kondigt groot nieuws over haar toekomst aan: 'Nog drie weken'

Femke Bol heeft een grote aankondiging gedaan over haar aankomende seizoen. De Nederlandse toploopster gaat haar jaar beginnen met een Diamond League-wedstrijd in het Marokkaanse Rabat.

Bol keert daarmee over drie weken terug na een periode waarin ze niet liep. De Nederlandse sloeg het grootste deel van het indoorseizoen over omdat ze rust wilde hebben na een lang buitenseizoen. Daarin werd Bol onder andere Olympisch Kampioene. De Nederlandse loopster deed alleen mee aan het EK indoor in maart. Deze werd in Apeldoorn gehouden, waardoor Bol het niet kon laten om toch aan de start te verschijnen.

Rabat

Tijdens de Diamond League-wedstrijd in Rabat verschijnt Bol aan de start van de 400 meter horden. Op haar Instagram kondigt ze haar comeback aan. "Nog drie weken", zet Bol bij een foto van zichzelf met de aankondiging voor de Diamand League in Rabat. De wedstrijd in Marokko is de vierde van het seizoen. Aan de eerste drie Diamond League-wedstrijden doet Bol niet mee.

Eerder maakte Bol al een andere race bekend waar ze aan meedeed. Op 9 juni loopt ze ook de 400 meter horden tijdens de FBK Games in Hengelo. Van 13 tot en met 21 september zal ze naar alle waarschijnlijkheid ook deelnemen aan het WK outdoor atletiek in het Japanse Tokio.

Lieke Klaver

Voor Klaver begint op 16 mei het nieuwe outdoorseizoen. In het Qatarese Doha vindt de derde Diamond League-wedstrijd plaats waar de Nederlandse aan deelneemt. Ook Klaver liep niet veel wedstrijden tijdens het indoorseizoen. Zo stond ze niet aan de start van het WK indoor in China, net als Bol.