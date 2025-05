'Verzuurde' Lieke Klaver moedigt collega's aan tijdens WK estaffette

Terwijl veel collega's van Lieke Klaver zaterdag een ticket voor het WK atletiek probeerden te bemachtigen tijdens de World Relays in het Chinese Guangzhou, deed de olympisch kampioene 'helemaal niets'. Toch haalde ze het meeste uit haar dag.

Klaver bevond zich zaterdag op de atletiekbaan. Dat is natuurlijk niks nieuws voor de Velsenaar, al leken haar activiteiten daar weinig met atletiek te maken te hebben. Op Instagram deelde ze enkele foto's, waarop te zien was hoe ze, gekleed in haar sporttenue, languit langs de atletiekbaan in Papendal van de zon lag te genieten.

'Helemaal niks doen'

"Verzuurde zaterdag", schrijft de atlete bij de foto's. "Ik haal alles uit mijn weekend door helemaal niks te doen – én naar de World Relays te kijken. Ik juich voor onze Nederlandse teams in de strijd om kwalificatie voor het WK later in september!"

Te warm

Het was wellicht iets te warm voor de 26-jarige Olympisch kampioene, want op de foto's valt te zien dat ze de schaduw heeft opgezocht. Met het bovenste gedeelte van haar lichaam ligt ze onder een tafel, om haar gezicht te beschermen tegen de zon.

Aanmoedigen

Overigens is de topatlete niet alleen maar van de zon aan het genieten. Eerder deelde ze in haar verhaal op Instagram beelden waarop te zien was hoe ze van achter de buis haar collega's aanmoedigde die deelnamen aan de World Relays in het Chinese Guangzhou, waar het overigens een stuk minder mooi weer is.

'Morgen een nieuwe kans'

Tot grote vreugde van de atlete slaagden de vrouwen erin om de finale te halen op de 4x100 meter estafette en stelden daarmee een ticket voor het WK atletiek in september in Tokio veilig. De mannen hadden echter minder succes. Zij behaalden geen finaleplaats, maar krijgen zondag een nieuwe kans. "Morgen een nieuwe kans voor zowel 4x100 als 4x400," schrijft de atlete bij een foto van Liemarvin Bonevacia in haar verhaal op Instagram.