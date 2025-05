Collega van topatleten Femke Bol en Lieke Klaver veilt gouden olympische medaille voor torenhoog bedrag

Altijd al in het bezit willen zijn van een gouden Olympische medaille? Dan is dit je kans, want de gouden medaille van een van de Nederlandse atleten die afgelopen zomer met de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter het goud veroverden in Parijs, wordt nu geveild. Een online veilinghuis heeft de medaille in de catalogus opgenomen en de eerste biedingen zijn al veelbelovend.

De gouden race in Parijs was één van de mooiste momenten van de Olympische Spelen van 2024 voor Nederland. De gemengde estafetteploeg, bestaande uit startloper Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Bol, zorgde voor een sensationele prestatie door als eerste over de streep te komen in de 4x400 meter gemengd.

Omalla, die op het laatste moment was toegevoegd aan het team, verving de geblesseerde Liemarvin Bonevacia en legde een sterke basis. Klaver, Klein Ikkink en vooral Bol maakten het werk uitstekend af en bezorgde Nederland een gouden plak.

Topatlete Femke Bol wil voorbeeld zijn voor jonge meiden: 'Ik ben ook niet perfect' Femke Bol is een superster op de atletiekbaan. Maar ook daarbuiten probeert ze een rolmodel te zijn voor jonge meiden. Op sociale media zien zij vaak het perfecte plaatje, maar de 25-jarige topatlete is ook niet volmaakt. 'Hopelijk helpt het dat ik bijvoorbeeld niet het perfecte gezicht heb.'

Gouden medaille onder de hamer

Toch heeft voor één van de atleten de medaille kennelijk zo weinig waarde dat hij besloten heeft deze nu te veilen. Het gaat om Omalla, de atleet die als startloper voor Nederland nog uitstekend werk verrichte. Hoewel hij de medaille samen met zijn teamgenoten behaalde en deze een hoogtepunt in zijn carrière zou kunnen zijn, heeft Omalla ervoor gekozen de gouden plak van de Olympische Spelen te verkopen.

Omalla, geboren in Nederland en opgegroeid in Oeganda, had een indrukwekkende overstap naar de Nederlandse atletiek gemaakt en was een belangrijk onderdeel van het succes in Parijs. Hij had eerder in de VS op het hoogste niveau geacteerd, maar de Olympische overwinning met de estafetteploeg was het grootste moment in zijn atletiekcarrière. Toch heeft hij de medaille nu beschikbaar gesteld voor verkoop, wat de vraag oproept waarom dit bijzonder waardevolle object wordt geveild.

Tekst loopt door onder afbeelding

De gouden olympische medaille die Eugene Omalla laat veilen. ©Screenshot 'Spots Heritage Auctions'

Torenhoge prijs voor gouden plak

Het veilinghuis Heritage Auctions schat de waarde van de medaille op 80.000 dollar, en de eerste biedingen liggen al in de buurt van 22.000 dollar (ongeveer 19.500 euro). Geïnteresseerden hebben nog acht dagen de tijd om hun bod te plaatsen en mogelijk deze unieke medaille in handen te krijgen. Het is een kans die niet vaak voorbij komt, zeker niet voor een object met zoveel geschiedenis en betekenis.

Na de Olympische Spelen heeft Omalla zijn succes voortgezet. Tijdens het EK indoor in Apeldoorn veroverde hij met de Nederlandse mannenploeg opnieuw goud op de 4x400 meter, wat zijn steeds groter wordende rol binnen de Nederlandse atletiek verder onderstreept. Toch lijkt hij nu vooral buiten de atletiekbaan een grote slag te slaan, wanneer hij een flink geldbedrag mag bijschrijven. In ruil daarvoor moet hij echter zijn gouden medaille afstaan.