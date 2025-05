Topatlete Femke Bol kondigt verandering aan voor eerste outdoorwedstrijd: 'Spannend hoe het uitpakt'

Femke Bol kijkt uit naar haar eerste outdoorwedstrijd van dit jaar, de 400 meter horden zondagavond in de Diamond League-wedstrijd van het Marokkaanse Rabat, waar de hordeloopster nog nooit eerder heeft gelopen.

Bol liep in het indoorseizoen twee estafettes op de EK in Apeldoorn, maar heeft verder alleen getraind. "Het is een andere voorbereiding dan anders. We hebben goed aan de basissnelheid gewerkt en nu heb ik zin om een wedstrijd te lopen", vertelde de 25-jarige hordeloopster tijdens een online te volgen persconferentie in Rabat.

Zenuwen

Ondanks dat ze al 25 keer een Diamond League-wedstrijd won, voelt Bol alsnog zenuwen. "Ik raak er nooit aan gewend en dat wil ik ook niet. Dit is ook weer speciaal omdat ik hier in Rabat nog nooit heb gelopen", deelde ze.

Bol loopt de 400 meter horden en is benieuwd hoe een aanpassing waarmee ze de laatste weken bezig was zal verlopen. "Ik blijf bij mijn veertien passen tussen de hordes, maar open bij de eerste horde wel met mijn andere been. Het is best spannend hoe het uitpakt. Het is een mooie uitdaging."

Rust

In Rabat keert Bol terug van een lange periode waarin ze niet liep. Dat had er mee te maken dat de Nederlandse rust wilde hebben na een lang buitenseizoen, waardoor ze het grootste gedeelte van het indoorseizoen oversloeg. In het vorige buitenseizoen werd Bol onder andere olympisch kampioene. De Nederlandse loopster deed alleen mee aan de EK indoor in maart. Deze werden in Apeldoorn gehouden, waardoor ze het niet kon laten om toch aan de start te verschijnen.

Eerder maakte Bol al een andere race bekend waar ze aan meedeed. Op 9 juni loopt ze ook de 400 meter horden tijdens de FBK Games in Hengelo. Van 13 tot en met 21 september zal ze naar alle waarschijnlijkheid ook deelnemen aan de WK outdoor atletiek in het Japanse Tokio.