Femke Bol snelde zaterdag naar het zilver op de 400 meter gemengde estafette tijdens de WK atletiek en na de finish moest er bij de topatlete wat van het hart. Olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As kunnen zich er wel iets bij voorstellen.

“Echt een heel knappe prestatie van Nederland", stelt Hoog in de podcast ze elke week voor Sportnieuws.nl maakt met Van As. "Er wordt natuurlijk heel erg de link gelegd met vorig jaar, de Spelen in Parijs, toen ze goud wonnen. Maar dit is absoluut geen teleurstelling mensen, het is gewoon zilver op een WK!"

"De weg ernaartoe was nog best wel moeizaam", had ook Hoog gezien. "Nederland kwam met moeite door de series, het was maar al te spannend. Daarin liep Bol niet mee. Gelukkig liep ze wel mee in de finale, want ze begon als vierde en liep uiteindelijk naar zilver, echt een superknappe prestatie.”

Bol & co

Van As, die met Hoog in de ploeg olympisch kampioen hockey werd in 2008 en 2012, zag opnieuw hoe belangrijk Bol is voor het team: “We kunnen natuurlijk wel stellen dat als zij niet meedoet, dat ze dan geen zilver hadden gewonnen. Dat was wel een verschil geweest. Het is natuurlijk geweldig dat je zo’n gigantische atleet in je ploeg hebt zitten, waaraan iedereen zich kan optrekken. Maar het is natuurlijk altijd een teameffort.”

“Er wordt in de pers natuurlijk heel veel gesproken over Bol en co en dat vindt zij heel erg vervelend en eigenlijk gewoon klote", had ook Van As gelezen. Bol sprak na de zilveren plak: "Als ik eerlijk ben haat ik de kop over Bol & Co. Want zo is het niet. Het is Team Nederland en we doen het met z’n allen. Daar hoort ook Eveline (Saalberg red,) bij, die vanmorgen heeft gelopen."

"Als Evelien Saalberg stond te kloten in de series hadden ze de finale niet eens gehaald", erkent Hoog. "Ik vind het wel mooi dat ze het zo benoemt. Maar we kunnen er natuurlijk niet omheen dat zij de ster is. Zij heeft Nederland vorig jaar naar olympisch goud gerend en nu naar zilver.”

Schijnwerpers

"Het is natuurlijk ook wel een beetje hoe het werkt in de media", weet Van As, die zelf, net als Hoog, jarenlang een van de boegbeelden van het mondiale hockey was. "Als je zulke prestaties hebt geleverd en je bent zo goed, dan kun je er ook niet omheen en dat word je gewoon uitvergroot."

"Maar zij is heel bescheiden", aldus Van As. "Dus ik denk dat zij dat een beetje als vervelend ervaart. Dat zij altijd in de schijnwerpers staat.” Hoog: “Het brengt ook extra druk met zich mee.”

