Femke Bol is maandag 26 jaar geworden. Terwijl Nederland nog volop in de ban is van de Olympische Winterspelen, ging haar verjaardag allerminst onopgemerkt voorbij. Onder anderen Femke Kok - die op de Winterspelen goud en zilver veroverde - stond stil bij de verjaardag van de topatlete.

Bol wordt momenteel geplaagd door een blessure en nam afgelopen weekend in het Franse Liévin geen deel aan de 600 meter indoor. Zodoende had ze de tijd om maandag haar verjaardag te vieren. Op Instagram deelde ze een foto waarop ze lachend poseerde op een strand. '26', schreef ze daarbij, gevolgd door een icoontje van een verjaardagstaart en een hartje.

Dat leverde veel reacties op. Bol ontving veel felicitaties uit de atletiekwereld. Zo lieten haar collega’s Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Diane van Es van zich horen. Maar ook Keely Hodgkinson, de regerend olympisch kampioene op de 800 meter en gezien als de nieuwe rivale van Bol, reageerde, net als Desiré Inglander, de vriendin van polsstokfenomeen Armand Duplantis. Ook naamgenoot en topschaatsster Femke Kok feliciteerde de atlete.

Blessure

Van 20 tot en met 22 maart staan de wereldkampioenschappen indoor atletiek op het programma in Torun in Polen. Deze zal Bol aan zich voorbij moeten laten gaan wegens een peesblessure in haar voet. Begin februari debuteerde de atlete op sensationele wijze op de 800 meter indoor, waar ze direct een nationaal record vestigde. Daarmee plaatste ze zich voor de wereldkampioenschappen, maar zal daar niet in actie komen op de 800 meter. Eind vorig jaar stapte Bol af van de 400 meter horden om zich toe te leggen op de 800 meter.

Klaver kwam wel in actie in Liévin. Zij eindigde als tweede op de 400 meter. Nadine Visser dook onder de WK-limiet bij de 60 meter horden. Hodgkinson liep een wereldrecord op de 800 meter.