Keely Hodgkinson heeft in het Franse Liévin een historisch wereldrecord gelopen op de 800 meter indoor. De Britse, gezien als nieuwe rivale van Femke Bol, profiteerde van de afwezigheid van de Nederlandse en liep een bijna 24 jaar oude toptijd uit de boeken. Voor Nadine Visser werd het eveneens een geslaagde avond: zij dook onder de WK-limiet op de 60 meter horden.

Hodgkinson klokte 1.54,87 en dook daarmee bijna een seconde onder het wereldrecord dat sinds 3 maart 2002 op naam stond van Jolanda Ceplak. Die toptijd hield bijna 24 jaar stand en gold als een van de langststaande wereldrecords in de indooratletiek. Opmerkelijk detail: Ceplak liep het record op de geboortedag van Hodgkinson.

Geen eerste confrontatie

In Liévin werd de Britse de eerste 200 meter op tempo gebracht door een haas, waarna ze het zelf afmaakte. In de slotronde was er geen enkele twijfel meer mogelijk. Met een lange, krachtige eindsprint liet ze haar concurrentes achter zich en zette ze richting de WK indoor in Torun direct de toon.

De prestatie krijgt extra lading door de afwezigheid van Bol. De Nederlandse maakte recent de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter en stond ingeschreven voor de 600 meter in Liévin, maar moest zich afmelden vanwege een peesblessure in haar voet. Een eerste directe confrontatie tussen de twee laat daardoor nog even op zich wachten.

Ontmoeting met Kim Kardashian

Opvallend genoeg sprak Hodgkinson onlangs nog openhartig over de mentale kant van haar succes. De olympisch kampioene vertelde dat een ontmoeting met realityster Kim Kardashian haar onverwacht veel heeft gebracht. "Toen mijn coach voorstelde om Kim Kardashian in Parijs te ontmoeten, wist ik meteen dat ik het wilde doen. We hadden een geweldige tijd samen. Het was heel leuk."

Volgens de Britse draait topprestaties leveren niet alleen om trainingsschema’s en rondetijden, maar vooral om balans. "Evenwicht en balans zijn voor mij heel belangrijk. Mijn innerlijke geluk gaat boven alles. Hoe gelukkiger ik ben buiten de baan, hoe meer energie ik meeneem naar de baan." Met het wereldrecord in Liévin lijkt die aanpak voorlopig zijn vruchten af te werpen.

Nederlands succes

Voor Visser was het een avond om vertrouwen uit te putten. Met 7,90 seconden op de 60 meter horden bleef ze onder de limiet voor de WK indoor en werd ze tweede in haar race. Daarmee lijkt ze op koers voor een nieuwe medaillepoging op het mondiale podium.

Ook Lieke Klaver liet zich zien in Frankrijk. Op de 400 meter eindigde ze als tweede in 51,67. Dat was iets boven haar snelste seizoenstijd, maar richting maart oogt haar vorm stabiel. Zo kreeg een Britse recordavond uiteindelijk ook een duidelijke Nederlandse ondertoon.