Keely Hodgkinson wordt gezien als de nieuwe grote rivale van Femke Bol. Naast dat de Britse topatlete al jarenlang veel indruk maakt op de 800 meter (de afstand waar de Nederlandse zich op gaat richten), doet ze dat ook regelmatig op Instagram. Ook op maandag veroverde Hodgkinson de harten van haar volgers.

De activiteiten van Hodgkinson zorgen al tijdenlang voor een golf aan reacties. Foto's waarop ze onthullende jurken draagt, leveren telkens een stortvloed aan comments op. Dat is ook niet zo gek, aangezien ze meer dan een half miljoen volgers heeft op de gram. Op TikTok heeft ze er zelfs nog 100.000 meer.

Photo dump

Ook op maandagmiddag regende het reacties onder haar nieuwste Instagram-post. De Britse plaatste een zogenoemde photo dump met haar hoogtepunten van de maand oktober. Met het bijschrift 'October, major' bood Hodgkinson haar volgers opnieuw een inkijkje in haar leven.

Op de eerste foto is te zien hoe ze tijdens een avondje uit met vrienden poseert in een rode doorschijnende jurk zonder beha. Op een andere afbeeldingen is te zien hoe ze drankjes doet met vriendinnen, model staat, danst bij een concert, te gast is bij een podcast, gaat snorkelen, uitgaat, winkelen en geniet van een dagje op het strand.

Lovende reacties

De reacties laten maar weer eens zien hoe goed Hodgkinson wordt bekeken, met een volger die reageerde: "Wauw Keely, je bent niet alleen een geweldige atlete, maar ook een prachtige vrouw."

"Keely heeft een fantastisch atletisch vermogen, ze is prachtig en straalt zelfvertrouwen uit. Ze heeft er hard voor gewerkt en het eerlijk verdiend. Geniet ervan!", luidt een andere reactie. Een ander voegt toe: "Ik hou ervan hoe Keely zo zelfverzekerd is over haar lichaam."

Straks weer aan de bak.

Hodgkinson plaatste ook wat op haar Instagram-story. "Binnenkort weer aan het werk", zo schreef ze bij een foto waarop ze wild aan het feesten was. En inderdaad: binnenkort moet de topatlete weer vol aan de bak. In 2026 staat onder meer het Europees kampioenschap op het programma, waar ze opnieuw wil laten zien wat ze kan op de 800 meter, met Bol als grote concurrente.

Dat ze wat kan, weten we al. Zo werd de Britse olympisch kampioen op de 800 meter tijdens de olympische spelen van 2024 in Parijs. Daarnaast werd ze ook al vier keer Europees kampioen