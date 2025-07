Topatlete Femke Bol heeft bij de Diamond League in Monaco gewonnen bij de 400 meter horden. De Amersfoortse finishte in een tijd van 51,95, een nieuw toernooirecord. Het is alweer haar 27e achtereenvolgende zege op deze afstand in de Diamond League (en 28e in totaal).

Bij het tiende evenement van de Diamond League in 2025 stond er geen maat op Bol. Van de acht vrouwen die aan de start stonden had ze het beste seizoensrecord en ook het beste persoonlijk record. Vanaf baan vijf nam Bol al voor het ingaan van het laatste rechte stuk een voorsprong.

Dalilah Muhammad uit de Verenigde Staten werd tweede in 52,58. Ana Cockrell werd derde in 52,91. Bol staat na vijf van de acht wedstrijden dit seizoen in de Diamond League op de eerste plek in het klassement. En ook daar is Muhammad de nummer twee.

Monaco

In Monaco ligt een van de weinige atletiekbanen waar Bol nog nooit won. "Ik denk vooraf nooit aan winnen, dat helpt mij nooit zo", zei de Amersfoortse in de persconferentie vooraf.

World lead for Femke Bol!



The 🇳🇱 star clocks 51.95 in the women's 400m hurdles.



That's her 28th #DiamondLeague win, and her first ever at #MonacoDL🇲🇨



📸 @chiaramontesan2 / Sonya Maleter for @MeetingHerculis pic.twitter.com/nOO270MLxD — Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 11, 2025

"Ik praat met mijn coach over waar ik de focus moet leggen in de wedstrijd en hoe dat uit te voeren. Het is wel zo dat ik hier in 2020 een 400 meter liep en niet won. Dus ergens brengt dat wel een beetje druk en ook gretigheid om deze keer wel te winnen", aldus de 25-jarige atlete.

Sydney McLaughlin-Levrone

Bol begon haar outdoorseizoen met drie wedstrijden over 400 meter horden en werkte daarna twee keer een race over 400 meter vlak af. Haar laatste optreden was vrijdag 27 juni op het EK landenteams in Madrid, waar ze won in 49,48. Met haar beste tijd van 52,11 op de 400 meter horden neemt ze de tweede plaats op de wereldranglijst van dit jaar in achter de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone (52,07).

"Monaco wordt ook weer een test om te zien hoe ik ervoor sta. Tot nog toe verloopt het seizoen volgens plan, maar het is duidelijk dat ik nog niet in topvorm ben. De piek moet komen op de WK in Tokio in september."

Lieke Klaver

Lieke Klaver rende na Bol op de 400 meter vlak, dus zonder horden. Ze had geen aansluiting met de atletes die met elkaar streden om de podiumplekken en werd vijfde. Marileidy Paulino was in 49,06 de snelste. Klaver had 50,23 nodig. Opsteker voor Klaver: dat is haar beste seizoenstijd.