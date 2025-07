Femke Bol behoort al jaren tot de absolute wereldtop in de atletiek. Met haar snelheid, techniek en doorzettingsvermogen heeft ze zichzelf onmiskenbaar op de kaart gezet. Toch is er één concurrente waar ze diep respect voor heeft en die haar keer op keer weet te imponeren. Hun rivaliteit op de 400 meter horden levert niet alleen spannende wedstrijden op, maar ook veel bewondering aan beide kanten.

Dalilah Muhammad, inmiddels 35 jaar oud, geldt als een van de beste horde­loopsters ter wereld. Ze won goud op de Olympische Spelen van 2016 in Rio en was jarenlang wereldrecordhoudster op de 400 meter horden. Haar indrukwekkende prestaties en technische beheersing maken haar een geduchte tegenstander en een inspiratiebron voor velen, zo ook voor Bol. Na dit seizoen neemt Muhammad afscheid van de topsport.

Grote rivale van topatlete Femke Bol geeft waarschuwing: 'Misschien kom ik nooit terug' Sydney McLaughlin-Levrone (25) is de grote rivale van Femke Bol op de 400 meter horden. De Amerikaanse is de regerend olympisch kampioene en heeft sinds juni 2021 het wereldrecord in handen. Hoe lang kan ze gemotiveerd blijven?

Onder de indruk van een wereldkampioene

Bol spreekt vol lof over haar Amerikaanse concurrente. "Ik vind haar echt een geweldige atlete", zegt ze openhartig in aanloop naar de Diamond League in Monaco. "In 2019 ben ik begonnen met hordelopen en zij was toen al zo goed, echt een top hordeloopster. Ik hou van haar techniek en hoe ze haar wedstrijden aanpakt. Dat is iets waar ik altijd naar opkijk", is de Nederlandse atlete duidelijk.

De rivaliteit tussen beide atletes zorgt voor indrukwekkende wedstrijden, waar Bol nog regelmatig aan terug denkt. "Ik herinner me dat ik in de halve finale tegen haar racete en ik helemaal onder de indruk was. Om eerlijk te zijn ben ik nog steeds onder de indruk als ik haar zie. Ze is gewoon fantastisch", klinkt de Amersfoortse. Muhammad neemt na dit seizoen afscheid van de topsport, iets wat Bol met gemengde gevoelens bekijkt.

"I'm still starstruck when I see her"



Femke Bol on racing against Dalilah Muhammad in her final season. #DiamondLeague#MonacoDL🇲🇨 pic.twitter.com/4nA7c4RZV7 — Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 10, 2025

Liefde buiten de baan: Bol verloofd met Ben Broeders

Ook buiten de atletiek floreert het leven van Bol. Onlangs maakte ze het prachtige nieuws bekend dat ze verloofd is met haar Belgische vriend en polsstokhoogspringer Ben Broeders. Via sociale media deelde het topsportkoppel een vrolijke selfie, waarop de schitterende ring om Bols linkerhand duidelijk te zien is. Met een brede glimlach kondigden ze aan: "Mijn persoon voor het leven, voor altijd met jou." De aankondiging leverde meteen duizenden likes en felicitaties op, ook vanuit de atletiekwereld en van andere bekende namen.

Het verhaal van hun liefde begon in 2021, toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten op het vliegveld van Stockholm na een atletiekwedstrijd. De vonk sloeg al snel over, ondanks de beperkingen door coronaregels, waarna hun eerste 'spannende' date plaatsvond in een hotel in Den Bosch. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk en trokken ze vorig jaar samen in een woning in Heelsum. Volgens Bol is het fijn om een eigen plekje te hebben waar ze zich samen kunnen voorbereiden op hun topsportcarrières.