Femke Bol is inmiddels vol in voorbereiding op het nieuwe atletiekseizoen. De topatlete maakt dit jaar de switch van de 400 meter horden naar de 800 meter. Coach Laurent Meuwly geeft een inkijkje in hoe dat gaat en wanneer we Bol weer op de baan kunnen verwachten.

Bol maakte vorig jaar de keuze om in het nieuwe atletiekseizoen vol te gaan focussen op een nieuwe uitdaging: de 800 meter. Om zich zo ideaal mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe afstand, traint de Nederlandse deze winterse weken in Zuid-Afrika. Daar is ze me Meuwly bezig om cruciale aspecten aan haar talent te ontwikkelen. Zo is het voor de 800 meter cruciaal dat het uithoudingsvermogen (het aerobe vermogen) beter wordt en dat zonder dat ze haar explosiviteit en kracht verliest.

Uithoudingsvermogen

Meuwly maakt zich over het verbeteren van Bol haar uithoudingsvermogen in ieder geval weinig zorgen, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf. Volgens de trainer heeft Bol geen moeite met de nieuwe manier van trainen en blijft ze blessurevrij. Op dit moment trainen de atlete en Meuwly nog niet op wedstrijdsnelheid, maar als dit later in het trainingskamp wel zal gebeuren, dan zegt dat nog meer over de aanpassing van Bol op de 800 meter.

Een ander punt van verbetering waar in Zuid-Afrika aan wordt gewerkt, is het tactische aspect. In tegenstelling tot de 400 meter loopt Bol op de 800 meter in een groep met atleten, waardoor fysiek contact veel meer mogelijk is. Volgens Meuwly is dat een wezenlijk verschil. "Femke is gewend zich perfect aan haar eigen plan te houden, maar bij de 800 meter ben je zelf niet meer de baas in je eigen baan. Die deel je met andere atleten", zo vertelt de coach over het tactische aspect.

Indoorwedstrijden

Ook vertelt Meuwly dat het 'niet waarschijnlijk is' dat we Bol terug gaan zien op veel indoorwedstrijden. Bijvoorbeeld het aankomende WK indoor. Het zomerseizoen gaat voor Bol altijd voor. "Dan moet ze echt een serieus indoorseizoen gaan draaien en dat kan ten koste gaan van een gedegen voorbereiding op het outdoorseizoen", vertelt Meuwly.

Bol heeft met haar internationale status de wedstrijden voor het uitkiezen, maar voor sommige evenementen moet ze zich ook plaatsen. Zoals het EK Outdoor in Birmingham en de Ultimate Championships in Boedapest. Volgens Meuwly wordt dat 'nog een hele uitdaging'. "Voor de EK zal dat niet zo moeilijk zijn, maar voor Boedapest moet ze op de ranking bij de beste zestien 800 meter-lopers ter wereld horen", schetst de coach.